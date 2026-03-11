Éste es el vídeo real y Puente también insulta a Ayuso: «No tiene un estado mental mínimamente normal»

El ministro de Transportes, Óscar Puente, faltó gravemente al respeto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el pasado 4 de marzo, asegurando, ante una crítica de la dirigente del Partido Popular (PP) al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la jefa del Ejecutivo madrileño no tiene «un estado mental mínimamente normal». Éste es el vídeo real de una entrevista que se ha viralizado inicialmente este miércoles, con un contenido falso, generado por IA, en el que Puente llamaba «retrasada» a Ayuso a colación de una apreciación sobre los atrasos de los trenes.

Puente, quien ya ha protagonizado episodios polémicos, sobre todo a través de las redes sociales, se pronunció de esta manera en dirección a Díaz Ayuso en una entrevista en el programa Malas Lenguas, de la televisión pública. Sin embargo, esta grave calificación despectiva hacia la dirigente del PP no ha recibido críticas por parte de un Gobierno que presume de ser el más feminista de la historia.

En conversación con Jesús Cintora, uno de los periodistas estrella de la TVE sanchista, el titular de Transportes tuvo que responder a unas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, quien aseguraba que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez «va a arruinar» a los españoles. «A nosotros nos parece muy llamativo que el ‘no a la guerra’ provenga precisamente de una persona que promueve la guerra entre españoles», analizó la presidenta de la Comunidad de Madrid.

«Éste es el mensaje de Ayuso, que es un mensaje muy duro, muy contundente, muy directo, por así decirlo», comentó Cintora a Puente en la entrevista, ante lo que el titular de Transportes respondió, sacando a la palestra la salud mental de la líder del PP madrileño.

«Mire, yo, de verdad, creo que en estos días que se habla de desclasificar expedientes clínicos, igual esta es una buena ocasión también para desclasificar alguno, a lo mejor el de la señora presidenta de la Comunidad de Madrid, que dice este tipo de barbaridades y de disparates, que desde luego dejan en muy mala situación su estado», comentó en primera instancia Óscar Puente.

«No puedo entrar a valorar este tipo de cosas, es una barbaridad, decir que el presidente del Gobierno anima a la guerra entre españoles, es un disparate, que no se compadece con un estado mental mínimamente normal», añadió el ministro de Sánchez, atacando a Ayuso.

El bulo sobre Puente y Ayuso

En un vídeo generado por la inteligencia artificial y difundido a través de las redes sociales, Óscar Puente respondía a una crítica de Isabel Díaz Ayuso sobre los atrasos en los trenes con un ataque machista y despectivo. «Yo, de verdad, sin perder mucho tiempo en responderle. Sobre el mensaje de la señora Díaz Ayuso sólo comentar que igual los trenes pueden llegar tarde pero el retraso lo tiene ella», se puede escuchar al ministro de Transportes, en una publicación falsa y cuyas declaraciones no pueden atribuirse a Puente, pero que la IA ha convertido en viral.

La intervención de Ayuso en el vídeo falso también estaba tergiversada, y su crítica no era la real, enfocada en Pedro Sánchez y la guerra, sino en el viaje de la presidenta madrileña a Estados Unidos y los retrasos de los trenes. «A muchos les ha sorprendido que venga a Nueva York a reunirme con el alcalde de Sevilla, pero es que, desde que Óscar Puente es ministro de Transportes, se tarda menos en llegar desde España a Estados Unidos que desde Madrid a Sevilla gracias al retraso de sus trenes», contaba Díaz Ayuso en esta falsa publicación.