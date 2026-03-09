Ayuso anuncia ayudas pioneras en España de hasta 150.000 euros para apoyar a las micropymes y autónomos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes nuevas ayudas, pioneras en España, para apoyar el crecimiento de microempresas y autónomos. Ayuso ha adelantado los detalles de esta iniciativa en un encuentro empresarial organizado junto a la Cámara de Comercio España-EEUU en Nueva York, donde ha detallado que podrán llegar a ser de hasta 150.000 euros.

«Queremos impulsar aquellas empresas que funcionan y que quieran seguir creciendo a través de financiación directa para sus mejores proyectos», ha explicado la jefa del Ejecutivo autonómico, que ha avanzado que el Consejo de Gobierno del miércoles aprobará las subvenciones, de hasta 150.000 euros, y que podrán ampliarse en 10.000 más si el beneficiario realiza su actividad en un municipio con menos de 20.000 habitantes, que suman 142 en la región.

Las ayudas beneficiarán a empresas con un máximo de nueve trabajadores y con, al menos, 3 años de existencia. Estas deberán presentar un plan de negocio detallado para su expansión, sufragándose hasta el 50% del importe necesario, contribuyendo de esta manera a que puedan seguir generando riqueza y puestos de trabajo.

El objetivo es reforzar a las entidades para que superen su etapa de consolidación, cuando aparecen obstáculos como el limitado acceso a financiación para expandirse o digitalizarse, dificultades para encontrar o retener talento especializado, o la necesidad de adaptar el negocio a los cambios del mercado.

La Comunidad de Madrid refuerza su posición como lugar propicio para el emprendimiento, como demuestra el número de trabajadores por cuenta propia de febrero, con un total de 439.678 personas, la tercera mayor cifra de toda la serie histórica y la mejor en ese mes.

Alianzas entre España y EE.UU

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este lunes desde Nueva York fomentar alianzas entre España y EE.UU. en lugar de «romper lo que tantos han construido», en clara referencia al pulso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Trump tras denegar el uso de las bases de Morón y Rota para los bombardeos contra Irán.

«Los proyectos políticos han de sembrar. Por eso, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, desde nuestra humilde posición regional, preferimos fomentar las alianzas entre España y Estados Unidos a través de Madrid, en lugar de romper lo que tantos han construido», ha dicho la líder de los populares en Madrid.

«No queremos inventar la historia que no sucedió. Sencillamente, buscamos ese algo que siempre hizo que unos y otros nos miráramos con admiración y respeto, para cuidarlo y fomentarlo. También, porque somos conscientes de que es mucho más fácil destruir que construir», ha añadido junto a un mensaje velado a Sánchez. «Que una palabra mal tirada, una ofensa gratuita, perjudica a mucha gente que no tiene culpa de nada. Por respeto a la cultura del trabajo y el esfuerzo de tantos, nosotros queremos buscar ese algo que nos une, sin renunciar a ser naciones diferentes en otras tantas cosas. Bendita pluralidad.»

Homenaje

Ayuso también ha anunciado que Madrid rendirá un homenaje al pueblo norteamericano en julio por el aniversario de los 250 años de la independencia de EEUU.

«Estamos preparando un homenaje porque sabemos la importancia que el 4 de julio tiene para un norteamericano. Y Madrid quiere recordarles a todos que están en su casa, y por eso lloramos, celebramos y disfrutamos juntos, en feliz mestizaje», ha dicho.

Además de este acto en Madrid, la Comunidad de Madrid ha preparado más actividades: EEUU será el país invitado en Hispanidad 2026 y trabaja en numerosos eventos culturales en torno al jazz o el flamenco en colegios y puntos por toda la región. También ha anunciado la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid al pueblo de EEUU.