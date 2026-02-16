Sorteo mesa electoral elecciones Castilla y León 2026: cuándo es y cómo puedo saber si me ha tocado

Las elecciones autonómicas de Castilla y León se celebrarán el 15 de marzo de 2026, y muchos ciudadanos se preguntan cuándo sabrán si han sido seleccionados para formar parte de una mesa electoral. En Castilla y León, la distribución de los procuradores en las Cortes tras las elecciones se encuentra así: Partido Popular 31, PSOE 28, Vox 13, UPL 3, SYA 3, UP 1, Ciudadanos 1 y XAV 1.

Conocer las fechas clave, las obligaciones legales y cómo saber si te ha tocado formar parte de una mesa es fundamental para garantizar una participación responsable y sin contratiempos. En esta guía encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el sorteo de mesas, cómo presentar alegaciones, derechos y sanciones, y los pasos para ejercer tu voto de manera correcta.

¿Cuándo es el sorteo: fechas y cómo se elige?

El sorteo público de miembros de mesa en los ayuntamientos tendrá lugar entre el 18 y el 22 de febrero de 2026. En cada mesa se designa:

Un presidente .

. Dos vocales .

. Sus correspondientes suplentes.

Este sorteo asegura que todas las mesas cuenten con los miembros necesarios para el correcto desarrollo de las elecciones.

¿Cómo saber si me ha tocado mesa electoral?

Tras el sorteo, los seleccionados recibirán una notificación oficial en un plazo máximo de tres días. La comunicación llega generalmente por carta certificada, y es importante estar pendiente para no perder la notificación.

Plazo y causas para presentar alegaciones

Si tienes un motivo que te impida cumplir como presidente o vocal, puedes presentar alegaciones ante la Junta Electoral de Zona en un plazo de siete días naturales desde la notificación. Entre los motivos más habituales se incluyen:

Problemas de salud acreditados.

Situaciones familiares graves.

Viajes inaplazables.

Responsabilidades profesionales.

La Junta Electoral debe resolver todas las alegaciones antes de la jornada electoral.

Obligación legal y sanciones

Formar parte de una mesa electoral es un deber cívico obligatorio. La no comparecencia injustificada puede acarrear:

Multas administrativas .

. Penas de prisión en casos graves.

Por el contrario, quienes participen como presidentes o vocales recibirán una dieta económica y, si trabajan por cuenta ajena, una reducción de jornada laboral al día siguiente de las elecciones.

Resumen de fechas clave