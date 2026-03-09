¿Quién va hoy a ‘El Hormiguero’? Todos los invitados del 9 al 12 de marzo

El Hormiguero comienza una nueva semana de grandes invitados, en la que recibirá a personajes de todo tipo: desde el cine, la música y comenzando por la política. Pablo Motos se rodeará de grandes invitados desde el lunes y hasta el jueves, con los que podrá volver a luchar contra La Revuelta, programa al que supera en audiencia cada noche desde el pasado mes de noviembre. Broncano y los suyos no superan al espacio de Antena 3 desde que Rosalía los eligió para dar una entrevista sobre su último disco, dejando claro que se decantaba por La 1 y no quería saber nada del show de Trancas y Barrancas. Así pues, es el momento más que perfecto para conocer la lista completa de invitados de El Hormiguero para esta semana, desde el lunes 9 de marzo al jueves 12 de marzo de 2026:

Lunes, 9 de marzo

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía y presidente del PP andaluz, se sienta por primera vez con Pablo Motos. Hablará de la actualidad política, aunque habrá tiempo para sacar su lado más personal. Moreno Bonilla ha editado recientemente el libro Manual de Convivencia. La vía andaluza, en la que se mezclan sus memorias personales con su trayectoria política.

El terrible accidente de trenes el pasado mes de febrero ocurrido en Adamuz, Córdoba, seguro que será uno de los temas que se llevará más minutos en la charla.

Martes, 10 de marzo

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi está terminando su gira mundial, con la que está celebrando sus 25 años de carrera. Además, acude a promocionar Cambiaré, su última canción, que es una colaboración con el cantante Feid, con el que ha cambiado el sonido urbano y reggaetón por la salsa.

Miércoles, 11 de marzo en ‘El Hormiguero’

El programa de Pablo Motos se llena de actrices que son habituales de La Revuelta, su gran rival desde hace dos temporadas en la televisión. Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero son las protagonistas de Esa noche, serie que se estrenará en Netflix el viernes 13 de marzo de 2026. En ella se convierten en tres hermanas que deben decidir cómo hacen frente a un inesperado suceso que pondrá a prueba su amor y lealtad familiar.

Jueves, 12 de marzo

La semana de invitados de El Hormiguero la cierran Bárbara Lennie y Leo Sbaraglia, que acuden para hablar de la nueva película de Pedro Almodóvar, titulada Amarga Navidad, que protagonizan y que se estrena en cines el próximo 20 de marzo.

No te pierdas las nuevas entregas de El Hormiguero, programa presentado por Pablo Motos, que se emitirán en directo esta semana, a partir de las 21:45 horas (una hora menos en las Islas Canarias) en Antena 3.