Audiencias de ayer: ‘Horizonte’ marca récord ante ‘El Hormiguero’ y el partido de la Copa del Rey

El Hormiguero se ha vuelto a tener que enfrentar al fútbol, de nuevo a un partido de semifinales de la Copa del Rey, después del datazo del martes conseguido por el encuentro entre el F.C. Barcelona y el Atlético de Madrid. Ayer, miércoles cuatro de febrero, fue el derbi vasco el que ocupó la franja de La Revuelta en La 1, consiguiendo datos enormes de audiencia, aunque menos espectaculares que los del martes. Mientras, Horizonte se crece en una complicada noche para hacer récord histórico de audiencia desde que Iker Jiménez y Carmen Porter saltaron a la franja del access prime time. Será esta noche (la del jueves) cuando llegue otro rival de importancia: el estreno de Supervivientes 2026, que seguiremos al detalle en Happy FM. Además, Top Chef y El Capitán en Japón repitieron duelo en la segunda parte de la noche, una vez finalizado el deporte.

Hay que recordar que ayer David Broncano y su equipo se tomaron el día libre por obligación, aunque volverán esta noche para rematar la semana, una vez que el deporte deja de trastocar la programación de TVE. El partido logra un destacado 19.1 % y reunir 2.546.000 espectadores hasta pasadas las 23 h. Por su parte, El Hormiguero ha sido la única oferta de entretenimiento que ha podido aguantar el tirón futbolero con un notable 13.2 % y 1.764.000 espectadores de media. Se trata de una audiencia que no está tan lejos de sus datos habituales, que suelen moverse entre el 14 % y el 15 %. Como ya avisamos en Happy FM, la visita de Los Morancos suele dar alegrías a Trancas y Barrancas, por lo que, de no ser por ellos, el dato contra el fútbol podría haber sido más bajo.

En el resto de opciones del access prime time, hay que destacar el datazo de Horizonte, en Cuatro. El programa de Iker Jiménez, en el que Eduardo Inda es uno de los colaboradores habituales, marca récord histórico en la franja del access con un enorme 8.5 % y 1.114.000 espectadores de media. Este dato tiene más mérito si tenemos en cuenta que se produce en un día en el que sus rivales bajan de forma significativa por culpa del enfrentamiento entre el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad, del que curiosamente Jiménez estaría con un ojo puesto.

El dato del espacio de Cuatro es tan relevante, que incluso la segunda cadena de Mediaset supera a Telecinco, su hermana mayor, en esa franja. First Dates, que compite en el mismo horario, sufre con un bajo 7.3 % y 968.000 espectadores, dato anómalo para los buenos resultados que estaba logrando, rozando habitualmente el 10 % de cuota.

Iker Jiménez y Carmen Porter también vencen a El Intermedio (7.5 % y 1.010.000), que sube en laSexta gracias a la actualidad informativa.

Duelo ajustado por la audiencia entre ‘Top Chef’ y ‘El Capitán en Japón’

Joaquín Sánchez y su familia se siguen paseando por Japón en Antena 3 ante el 10.6 % y 724.000 espectadores de media, superando así por apenas una décima a Top Chef (10.7 % y 679.000), que sigue sin despegar en La 1. Además, el talent no consigue aprovechar el arrastre del fútbol. Esta es una estrategia con la que TVE ya ha jugado en anteriores ocasiones para dar a conocer espacios como The Floor o Dog House. En el pasado, sirvió para que MasterChef despegase en su primera edición, pero esta vez no ha funcionado.

Detrás se coloca, en tercera opción, el especial de El Objetivo (8.6 % y 525.000) dedicado a los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán. La actualidad informativa hace que la serie Pura Sangre (7.7 % y 566.000) vuelva a marcar mínimo de audiencia en Telecinco, llegando a una situación insostenible para la cadena. En última posición de las grandes cadenas se queda Cuatro gracias a un nuevo episodio de Los Gipsy Kings (5.6 % y 398.000), que crece medio punto respecto a la semana pasada, pero sigue sin funcionar como lo hacía en el pasado.