El presidente ruso, Vladímir Putin, ha amenazado este miércoles con cortar ya el suministro de gas a Europa, sin esperar a que entre en vigor el veto europeo al gas ruso en enero de 2027. La amenaza supone otro problema para Europa y, en parte, para España, ya que los países de la UE compran todavía el 16% del gas que consume a Rusia, siendo el segundo proveedor tras Estados Unidos -53% del total en 2025-. En el caso de España fue el 12,7% en enero de este año, según los registros de Enagás.

Putin ha señalado este miércoles en una comparecencia que podría ser ventajoso para Rusia detener sus envíos de gas a Europa ahora, en medio del aumento de los precios de la energía causados ​​por la crisis iraní, en lugar de esperar a que Europa prohíba la continuación de sus compras dentro de unos meses.

Putin ha destacado la apertura de nuevos mercados para el gas ruso, como es el caso de China, y ha culpado de cualquier decisión que tome en este sentido a las «políticas equivocadas» de Europa.

La amenaza de Putin se produce después de que el precio del gas se haya incrementado en más de un 60% desde que estalló la crisis por el bombardeo de Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

Además, aunque la dependencia de Europa y de España del gas ruso está limitada a ese 16% -en 2022 era del 21%-, el incremento del precio afecta al resto de las compras.

Otro aspecto de la amenaza de Putin de cortar el suministro de gas a Europa es el escaso almacenamiento de Europa, aunque el invierno está próximo a terminar.

En estos momentos, el almacenamiento de gas en Europa es del 29%, pero en el caso de países como Alemania y Francia es del 20%. España tiene gas almacenado por el 55% del total.

El problema es que Europa tiene aprobada una norma que obliga a los países miembro a que el almacenamiento de gas tiene que llegar al 90% del total en noviembre, por lo que tendrá que comprar ingentes cantidades de gas a precio más caro para alcanzar esa cifra.

El problema de esta amenaza de Putin es el mismo que tenían las energéticas europeas a la hora de romper los contratos de suministro a largo plazo con las compañías rusas, como es el caso de Naturgy y Repsol en el caso de España: las posibles demandas y arbitrajes.

En el caso de Europa, para blindar a las empresas que van a romper los contratos en enero de 2027 aprobó que esa ruptura se trataba de un caso de fuerza mayor. Algo similar tendría que hacer Putin para evitar que Naturgy y Repsol iniciaran arbitrajes internacionales.