Nuevo intento de Europa de no financiar más la invasión de Ucrania a Vladímir Putin, presidente de Rusia. Los diferentes paquetes de sanciones aprobados por Bruselas desde febrero de 2022, inicio de la invasión, no han servido para frenar de forma importante las compras de gas ruso, bien en forma de GNL o bien a través de gasoducto. Europa ha aprobado ahora vetar totalmente el gas ruso como muy tarde antes del 1 de noviembre de 2027, pero este año ha incrementado las compras a Moscú en un 2%, hasta más de 1.100 millones de euros mensuales.

En concreto, Bruselas ha alcanzado un principio de acuerdo para vetar los contratos a corto plazo firmados antes del 17 de junio de 2025: las restricciones entrarán en vigor el 25 de abril de 2026 para el GNL y el 17 de junio de 2026 para el gasoducto.

Para los contratos a largo plazo de GNL, el embargo entrará en vigor el 1 de enero de 2027. Para los contratos a largo plazo de gasoducto, la fecha límite es el 30 de septiembre de 2027, sujeto al logro de los niveles objetivo de capacidad de almacenamiento, pero a más tardar el 1 de noviembre de 2027.

Estas son las nuevas fechas del nuevo intento de Bruselas por dejar de comprar gas a Rusia y dejar de proporcionarle rublos para atacar a Ucrania. Pero se produce después de cuatro años de invasión y después de que este mismo año las compras de la UE de gas ruso se hayan incrementado en los primeros nueve meses a casi 1.200 millones de euros mensuales.

Según la agencia de noticias rusa Tass, que cita como fuente Eurostat, en los nueve primeros meses del año los países de la UE compraron 10.600 millones de euros de gas a Rusia, un 1,6% más que en el mismo periodo de 2024. La UE pagó 6.000 millones en GNL -5.000 millones en 2024- y 4.600 millones por gas a través de gasoducto -5.400 millones en 2024-.

Según la consultora especializada Crea, en octubre la Unión Europea fue uno de los cinco grandes compradores de combustibles fósiles a Rusia. En concreto, compró 1.100 millones de euros, de los que 824 millones fueron para comprar GNL o gas por gasoducto.

Estas ingentes cantidades de dinero llegan a Putin pese a los numerosos paquetes de sanciones aprobados por Europa y que el presidente ruso consigue burlar.

Por ejemplo, tanto Bruselas como Estados Unidos vetaron el petróleo ruso en 2022. Sin embargo, según Crea, tanto Europa como Estados Unidos, Australia y Reino Unido han comprado en octubre 443 millones de euros de petróleo refinado en refinerías de la India y Turquía que procede de Rusia. Se trata de petróleo ruso que va a India y Turquía y de allí, a Europa o Estados Unidos.

Los ingresos de Rusia por exportaciones de combustibles fósiles alcanzaron en octubre 524 millones de euros diarios. La cifra, es cierto, es un 4% inferior a la del mes anterior y la cifra mensual más baja desde la invasión de Ucrania.

Para las empresas españolas el veto supone un problema puesto que tanto Repsol como Naturgy tienen acuerdos de suministro de GNL ruso a largo plazo, hasta 2038. Fueron firmados en 2018, antes de la invasión.

Tanto Naturgy como Repsol han pedido que Bruselas articule alguna ayuda para afrontar la más que segura demanda de los proveedores rusos cuando se haga efectiva la ruptura unilateral del contrato.