El presidente de EEUU, Donald Trump, ha informado este viernes de que había ordenado un ataque mortal contra los terroristas de Estado Islámico (ISIS) en Nigeria, a quienes ha acusado de perseguir a los cristianos en el país africano. Este es el segundo ataque de EEUU contra Estado Islámico en menos de una semana tres, el de Siria del pasado día 20.

«Esta noche, bajo mi dirección como Comandante en Jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y mortal contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria, que ha estado atacando y asesinando brutalmente, principalmente, a cristianos inocentes, a niveles no vistos en muchos años, ¡e incluso siglos!», ha escrito Trump en su red Truth Social, sobre el ataque a Estado Islámico en Nigeria.

«Ya les advertí a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo», continúa. «El Departamento de Guerra ejecutó numerosos ataques perfectos, como solo Estados Unidos es capaz de hacer», añade Trump.

«Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical. Que Dios bendiga a nuestras Fuerzas Armadas y les deseo una FELIZ NAVIDAD a todos, incluidos los terroristas muertos, que serán muchos más si continúa la masacre de cristianos», concluyó el presidente, son cierta sorna, haciendo gala de cierta chulería al estilo de John McClane en La jungla de cristal.

Trump se ha centrado durante los últimos meses en la terrible situación por la que pasan los cristianos en Nigeria, incluyendo una llamada en noviembre a su secretario de Defensa para que «prepare para una posible acción» y advirtiendo que Estados Unidos entraría en Nigeria «con armas de fuego» para proteger a la población cristiana del país más poblado de África.

El pasado 20 de diciembre las fuerzas armadas de EEUU lanzaron una primera ofensiva aérea de gran envergadura contra posiciones del grupo yihadista Estado Islámico (ISIS) en Siria, como respuesta directa al atentado que costó la vida a dos militares y un intérprete civil norteamericanos la semana pasada en la zona de Palmira, en la provincia de Homs.

El Comando Central de EEUU (Centcom) detalló en un comunicado que las tropas del país han comenzado «un ataque masivo contra la infraestructura y los almacenes de armamento del Estado Islámico en Siria», en represalia por el incidente ocurrido el 13 de diciembre contra efectivos estadounidenses y sus aliados locales.

Minutos después, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmaba el operativo en sus redes sociales y reveló que llevaba el nombre de Operación Hawkeye Strike (Ataque Ojo de Halcón), en referencia al estado de origen de los soldados fallecidos, Iowa, conocido como el «Hawkeye State».