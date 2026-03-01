Artist 360 transforma un hotel de Madrid en galería

Madrid suma una nueva cita a su calendario cultural con “Artist 360”, una feria de arte contemporáneo del 4 al 8 de marzo que convierte las habitaciones del “Hotel Ilunion Pío XII” en espacios expositivos. La propuesta rompe con el formato tradicional de las ferias y apuesta por un recorrido más cercano, casi doméstico.

La iniciativa reúne a artistas y galerías en un entorno poco habitual para el arte. Aquí no hay grandes pabellones ni stands uniformes. Cada habitación se convierte en un universo propio, con obras que dialogan con el espacio y con el espectador.

Un recorrido diferente

Lo que distingue a “Artist 360” es precisamente su formato. El visitante no recorre pasillos impersonales. Esa cercanía cambia la experiencia: se observa la obra a pocos metros, en un entorno más íntimo que invita a detenerse.

El modelo permite además una relación más directa entre artistas, galeristas y público. Las conversaciones surgen con naturalidad, lejos del bullicio que suele acompañar a las grandes ferias internacionales.

Arte contemporáneo en todas sus formas

La feria apuesta por la diversidad. Pintura, escultura, fotografía y técnicas mixtas comparten espacio en un mismo edificio. “Artist 360” ofrece así una panorámica amplia del panorama contemporáneo, con propuestas que van desde lo figurativo hasta lo experimental.

El formato favorece que cada artista tenga margen para construir un discurso propio dentro de su habitación. No se trata solo de colgar obras, sino de crear un pequeño relato visual.

Un espacio que cambia de función

El “Hotel Ilunion Pío XII”, acostumbrado a recibir viajeros, cambia temporalmente su rutina para abrir sus puertas al arte. Las habitaciones dejan de ser espacios de descanso y se convierten en salas expositivas.

Ese contraste forma parte del atractivo de la feria. El visitante recorre un entorno cotidiano que, por unos días, adquiere una dimensión cultural distinta. La experiencia resulta diferente a la de una galería tradicional.

Una cita que amplía la agenda cultural

“Artist 360” se suma a la oferta artística de Madrid en un momento en el que la ciudad refuerza su perfil como destino cultural. Este tipo de propuestas contribuyen a diversificar la programación y a acercar el arte contemporáneo a nuevos públicos.

La feria plantea un formato accesible, que invita tanto a coleccionistas como a curiosos a recorrer el hotel sin protocolo excesivo. Más que un evento exclusivo, se presenta como una oportunidad para descubrir artistas en un ambiente relajado.

Con “Artist 360”, Madrid vuelve a demostrar su capacidad para reinventar espacios y formatos. El arte abandona los recintos habituales y encuentra en un hotel el escenario perfecto para un encuentro más directo entre obra y espectador.

