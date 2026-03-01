Encendido de luces de Fallas 2026: horario y todas las calles iluminadas en Valencia

Las Fallas de Valencia 2026 viven su primer gran fin de semana y este domingo 1 de marzo se celebrará la primera mascletá de las muchas que se sucederán hasta el próximo 19 de marzo, Día de San José, en el que se pondrá punto y final a estas fiestas con la tradicional Cremá. El próximo viernes 6 de marzo también tendrá lugar el encendido de las luces de la ciudad, uno de los puntos fuertes de las Fallas 2026. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el encendido de luces y las calles iluminadas de Valencia.

Valencia también se ilumina por las Fallas 2026. Además del impacto auditivo de las mascletás, que son protagonistas durante estas fiestas, durante estas semanas en Valencia también será un placer para la vista observar el encendido de luces que hará que las principales calles de la ciudad estén iluminadas hasta el próximo jueves 19 de marzo, Día de San José, en el que se realizará la Crema de todas las fallas que han sido plantadas en estas Fallas de Valencia 2026.

Uno de los puntos fuertes de las Fallas de Valencia 2026 tendrá lugar el próximo 6 de marzo, cuando se realizará el encendido oficial de las luces de la ciudad. Hay que tener en cuenta que las distintas comisiones falleras que iluminan sus calles compiten en la categoría A, en la que participan fallas con grandes estructuras de luces, y la categoría B, en la que se realiza una inversión menor, pero el espectáculo también es maravilloso.

Algunas fallas mezclan música y luces con un show único, como será la Falla Malvarrosa-Antonio Ponz-Cavite. Este viernes el encendido será sin espectáculo musical y el sábado 7 de marzo se mezclará la luz y la música con un show que convertirá a esta zona de Valencia en el epicentro de la ciudad.

El encendido de luces en las Fallas 2026

El mayor espectáculo de encendido de luces de las Fallas de Valencia 2026 tendrá lugar en la Falla Malvarrosa – Antonio Ponz – Cavite este sábado 7 de marzo a partir de las 20:00 horas, donde tendrá lugar la inauguración oficial de encendidos musicales con el show Il·luminat Malva-rosa 2026. Esta mezcla de luces con música estará compuesta de un encendido musical, la actuación sorpresa en directo y un pequeño espectáculo piromusical. A partir de las 23:00 horas también tendrá lugar la verbena con la Orquesta Shakara.

Otro de los puntos fuertes de las Fallas de Valencia 2026 con el encendido de luces también estará en la Falla Cuba-Puerto Rico (Calle Puerto Rico, 54, Ruzafa), que ha sido la ganadora de la categoría A los últimos siete años. Esta comisión fallera apuesta más por el espectáculo de luz que por el musical y el show llega de la mano de Ximénez Group, bajo el lema ShowLlum. Recorrer esta comisión fallera durante las Fallas de Valencia 2026 será inmiscuirte en un espectáculo de luces. La inauguración tendrá lugar el próximo 6 de marzo a las 19:30 horas y se podrán ver iluminadas 118 piezas que emularán a un bordado de peineta, 70 bandas de manteletas y casi 15 kilómetros lineales de luces LED.

En el barrio de Ruzafa también podrás encontrar grandes estructuras de luces en la Falla Sueca – Literato Azorín o en la Falla Cuba – Literato Azorín. También son muy famosas estas fallas por sus encendidos de luces: Doctor Serrano-Carlos Cervera o Cádiz-Los Centelles. El martes 17 de marzo a las 09:00 horas tendrá lugar el acto de entrega de premios en la tribuna instalada en el Ayuntamiento para el reparto de premios obtenidos por las fallas en las diferentes secciones, así como de los concursos de calles iluminadas, presentaciones y llibrets de falla.