Hoy, 1 de marzo de 2026, el cielo en toda la provincia de Barcelona se presentará con intervalos nubosos, especialmente en litorales y prelitorales, aunque se espera que en la segunda mitad del día se aclare. Habrá probables brumas y bancos de niebla en la depresión central por la mañana, con algunas precipitaciones débiles en el interior. Las temperaturas se mantendrán estables, con heladas débiles en el Prepirineo y un viento flojo que soplará del este y sur por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 1 de marzo

Barcelona: cielo nublado con posibles lluvias y viento suave

El cielo de Barcelona se despereza lento esta mañana, con una probabilidad notable de lluvia que podría sorprender a los más desprevenidos. A medida que el sol asoma tímidamente a las 07:26, las nubes se agrupan, dejando entrever un día cargado de humedad que hará que la sensación térmica se sienta más intensa de lo habitual. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 16 grados, mientras el viento sopla del sureste a una velocidad suave, aunque con algunas ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h.

Ya por la tarde, el panorama se tornará más despejado, aunque aún existe la posibilidad de que caigan algunas gotas. La temperatura se mantendrá agradable, pero la humedad seguirá presente, haciendo que el ambiente se sienta pesado. Con el sol ocultándose a las 18:41, la jornada se cerrará con un aire fresco, dejando atrás un día que, aunque comenzó con riesgo de lluvia, se transformará en una tarde más tranquila y apacible.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielos grises y probabilidad de lluvia

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 10 grados y una sensación térmica que puede descender hasta los 9. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 80% y el viento sopla del sureste a 10 km/h, aunque se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h.

El contraste es notable entre la mañana y la tarde; mientras que la primera parte del día se presenta con un cielo parcialmente nublado, la tarde traerá cielos más oscuros y una probabilidad de lluvia del 15%. La humedad, que puede llegar al 90%, hará que la sensación térmica se mantenga en 16 grados. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo puede ser caprichoso.

Ambiente fresco con nubes y brisa en Badalona

El día amanece en Badalona con un ambiente fresco, donde la temperatura mínima se sitúa en 9°C y la sensación térmica puede descender hasta 8°C. A medida que avanza la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con una probabilidad de lluvia del 60% hasta el mediodía. El viento soplará del sureste a una velocidad media de 10 km/h, lo que aportará una ligera brisa.

Por la tarde, la temperatura alcanzará un máximo de 16°C, aunque la sensación térmica podría sentirse más cálida. La probabilidad de lluvia disminuirá a un 20%, lo que sugiere que la tarde será más tranquila. Con un 90% de humedad, el ambiente se sentirá algo pesado, pero se espera que el sol brille hasta las 18:41, ofreciendo unas 11 horas de luz.

Día sereno con nubes y calma en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 16 grados. La mañana será algo nubosa, con una ligera probabilidad de lluvia, mientras que la tarde se mantendrá más despejada, aunque no se descartan algunas gotas. El viento será prácticamente imperceptible, lo que contribuirá a una sensación de calma.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. Aprovechar el ambiente sereno puede ser una excelente manera de desconectar y disfrutar de la ciudad.