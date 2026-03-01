Hoy, 1 de marzo de 2026, la provincia de Bilbao se presenta con intervalos nubosos que irán despejándose a lo largo del día. Se esperan brumas matinales y nieblas dispersas, con temperaturas mínimas estables o en ligero descenso en el litoral, mientras que las máximas ascenderán, especialmente en el norte. El viento será flojo, con intervalos moderados que se suavizarán por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo gris y sol tímido por la tarde

El cielo de Bilbao se despereza lento esta mañana, mostrando un manto gris que invita a la calma. Con temperaturas que rondan los 4 grados, la sensación térmica se siente un poco más fresca, pero el día promete ser apacible, sin riesgo de lluvia. El viento soplará suavemente desde el sur, a unos 15 km/h, lo que aportará un toque de frescura al ambiente, aunque no será suficiente para incomodar.

Ya por la tarde, el sol se asomará como un tímido invitado, elevando la temperatura hasta los 21 grados. La humedad, que alcanzará su punto máximo, hará que el ambiente se sienta algo cargado, pero la ausencia de precipitaciones permitirá disfrutar de un agradable paseo al aire libre. Con la puesta del sol a las 19:00, los bilbaínos podrán aprovechar las horas de luz para disfrutar de un final de jornada sereno y placentero.

Cielos nublados y viento fuerte en Baracaldo

La mañana en Baracaldo se presenta con un aire fresco y una atmósfera cargada de inestabilidad, donde las nubes grises se agrupan amenazantes en el horizonte. A medida que avanza el día, el viento comienza a soplar con fuerza, anunciando un cambio drástico en el tiempo que podría alterar la rutina habitual de los baracaldeses.

A primera hora, las temperaturas rondan los 5 grados, pero a medida que el sol se eleva, se espera que alcancen los 20 grados, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a un viento que superará los 30 km/h. La tarde traerá cielos más nublados y una probabilidad de lluvia del 90%, así que es recomendable no olvidar el paraguas y estar preparados para un descenso térmico notable.

Guecho: ambiente fresco y agradable hoy

El día amanece en Guecho con un cielo parcialmente nublado, donde la temperatura mínima ronda los 5°C y la sensación térmica se siente un poco más fresca, alcanzando los 3°C. A medida que avanza la mañana, el sol saldrá a las 07:48, brindando unas agradables horas de luz. La temperatura irá subiendo hasta llegar a un máximo de 19°C por la tarde, aunque la humedad, que puede alcanzar hasta el 85%, hará que el ambiente se sienta algo pesado.

Durante la tarde, el cielo seguirá parcialmente nublado y no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable. Sin embargo, el viento soplará con una velocidad media de 15 km/h y se prevén ráfagas de hasta 30 km/h, así que es recomendable tener precaución. La jornada se presenta fresca y cómoda, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre antes de que el sol se ponga a las 19:00.

Santurce: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 4 y 19 grados. Aunque se prevé un leve viento del sureste, no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable tanto por la mañana como por la tarde.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que la brisa suave y el sol brindan un entorno perfecto para relajarse. Aprovecha para salir y disfrutar de lo que la jornada tiene para ofrecer.

Cielos soleados y ambiente cálido en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca de 3 grados, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avanza el día, el ambiente se calienta, alcanzando una máxima de 20 grados por la tarde, con cielos soleados que invitan a salir y disfrutar del aire libre. Es recomendable llevar ropa ligera y no olvidar las gafas de sol, ya que la luminosidad será intensa.