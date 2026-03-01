Premios Goya 2026: ‘Los domingos’ se impone a ‘Sirat’ en una gala soporífera

Hoy se han entregado los premios Goya 2026, galardones que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y que se han entregado en en Barcelona, concretamente en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de la ciudad condal. La gala ha sido conducida por el actor Luis Tosar y la cantante y compositora Rigoberta Bandini (Paula Ribó).

Premios bastante previsibles en general

No hubo muchas sorpresas en cuanto a galardones se refiere. Los domingos se llevó los premios supuestamente más importantes: película, dirección, actriz principal, guion original y actriz secundaria.

Sirat arrasó, como era de esperar, en los apartados técnicos, llevándose el los Goya de montaje, banda sonora, sonido, diseño producción, fotografía, dirección de arte.

Sorda consiguió los Goya en los que partía como favorita: Mejor actor de reparto (Álvaro Cervantes), Mejor dirección novel y Mejor actriz revelación para Miriam Garlo quien dio uno de los discursos más emocionantes de la noche.

También fue previsible el Goya a Mejor actor principal a Jose Ramón Soroiz por Maspalomas, así como los de guión adaptado y original para La cena y Los Domingos respectivamente.

Más rapidez pero cero espectáculo

La del 2025 fue una gala muy criticada por lo eterna que se hizo, esencialmente porque no se pudo controlar a muchos de los premiados, quienes se excedieron en sus agradecimientos.

Este año se ha notado que los académicos han echado el acelerador. Las entregas de premios se dieron casi sin descanso. El problema es que se confundió velocidad con ritmo. Esto último brilló por su ausencia, principalmente porque, como es costumbre en los Goya, no hubo espíritu de espectáculo. Nuca hay sorpresas visuales o de guion. Este 2026 no ha sido la excepción.

El leitmotiv de la gala de los premios Goya 2026 fue, obviamente, el 40 aniversario pero el homenaje se limitó a varios vídeos recordando películas y momentos estelares de todas las galas.

Una gala política y sin gracia

La gala arrancó con un número musical de Bandini y Tosar cantando el tema Hoy puede ser un gran día mientras, desde el backstage se preparaban para salir. Una vez el escenario, continuaron una apertura bastante descafeinada, contraria al gran espectáculo que se suponen que son los Goya.

🙌🏻 ¡Bienvenidos a los Goya! 🎥 Nuestros presentadores, Luis Tosar y Rigoberta Bandini nos dan la bienvenida a la gran gala del cine español. #Goya2026 pic.twitter.com/dLP3G70G37 — Premios Goya (@PremiosGoya) February 28, 2026

Ya que se cumplen 40 años de los premios de la Academia, la gala le dedicó un vídeo a los grandes momentos, los más emotivos y lacrimógenos, de estas cuatro décadas de los Goya.

En su discurso de apertura, Bandini y Tosar no perdieron la oportunidad de hablar de política, recordando el momento en el que José Luis Boaru, presidente de la Academia en 1998, cambió su discurso para mostrar sus manos blancas y condenar, según dijo Luis Tosar, «la violencia como la de la guerra de Irak, la de Ucrania o el genocidio de Gaza»

Bandini también recordó que: «Hoy es un día bastante triste porque Israel ha echado a Médicos sin fronteras de la frontera con Gaza».

Es curioso que ambos presentadores no recordaran que Borau mostró las manos blancas en denuncia a ETA tras el asesinato del concejal Alberto Jiménez Becerril y su esposa. Sin embargo, Tosar no mencionó el terrorismo vasco.

Fernando Méndez-Leite, presidente de la Academia, también dio un discurso político condenando la situación en Gaza y las políticas migratorias de Donald Trump.

Fernando Méndez-Leite, presidente de la @Academiadecine, inicia su discurso para repasar lo más destacado del último año en el #CineEspañol en la gala de los #Goya2026. pic.twitter.com/YqJcNQwnje — Premios Goya (@PremiosGoya) February 28, 2026

Nagore Aranburu, primera ganadora

Nagore Aranburu consiguió su primer Goya como Mejor actriz de reparto por su papel de monja en Los domingos. Esta supone la consagración de una actriz veterana pero que no fue hasta la serie Querer (también dirigida por Alauda Ruíz de Azúa) que se convirtió en una imprescindible de la industria. Su discurso se centró, sobre todo, en agradecer al equipo de la película.

El triunfo de la tauromaquia

Como no podía ser de otra manera, el Mejor documental fue para Tardes de soledad de Albert Serra. La película que sigue al torero peruano Roca Rey ya consiguió la Concha de Oro en San Sebastián, lo que la convertía en la gran favorita aunque Flores para Antonio, de Alba Flores, también sonaba fuerte para el premio.

El director, Albert Serra, consigue en su primera nominación, su primer Goya con «Tardes de soledad». #Goya2026 pic.twitter.com/BUegy4QBzv — Premios Goya (@PremiosGoya) February 28, 2026

Álvaro Cervantes, premio a un actor constante

Fue una gran alegría ver recoger su Goya al Mejor actor de reparto a Álvaro Cervantes por su impresionante trabajo en Sorda. Todo un reconocimiento a la carrera de un actor que no ha parado desde su niñez y que ha conseguido el respeto de toda la industria.

Álvaro Cervantes logra su primer Premio Goya por «Sorda». #Goya2026 pic.twitter.com/nNJyTvKN9Y — Premios Goya (@PremiosGoya) February 28, 2026

El Goya de Susan Sarandon

Como ya se sabía, la actriz Susan Sarandon (la misma que, un día antes, había declarado admirar a Pedro Sánchez sin «saber mucho de él») habló, ante todo el público de los Goya 2026, del presidente en términos de «honestidad moral». Obviamente criticó a Trump pero, sobre todo se centró en el «poder» del cine para contar historias. Un discurso bastante breve y previsible. No llamó demasiado la atención.

El momento más incómodo

Ni Bandini ni Tosar hicieron un papel excesivamente relevante pero fue ella la que protagonizó uno de los momentos más incómodos e innecesarios de la noche, aquel en el que se acercó a Oliver Laxe haciendo como que quería ligar con él, le pidió un abrazo y al director de Sirat le costó levantarse de su asiento y cuando lo hizo se le vio totalmente fuera de lugar cuando ella se puso a cantar ante sus ojos. Un número mal escrito y peor ejecutado.

La única sorpresa

Antonio Toni Fernández Gabarre por Ciudad sin sueño ganó, sorprendentemente como Mejor actor revelación por encima del gran favorito, Julio Peña por El cautivo. Fue el único Goya que pudo resultar algo imprevisible.

José Ramón Soroiz y Patricia López Arnaiz, vencedores

Lo de José Ramón Soroiz como Mejor actor principal por Maspalomas era más que previsible y no por ello menos merecido. Patricia López Arnaiz por Los domingos también estaba en todas las quinielas aunque tenía competidoras muy duras.

Tres horas soporíferas

Sí, hubo más prisas pero una realización sosa, un guion con falta de riesgo y una falta absoluta de ritmo televisivo convirtieron la gala de los Goya 2026 en otro ejemplo de espectáculo soporífero.