Jose Ramón Soroiz, premio Goya 2026 a mejor actor protagonista

Era uno de los galardones que generaba más incógnitas, pero al final Jose Ramón Soroiz se ha llevado el premio Goya 2026 al mejor actor protagonista. Consideración que eleva todavía más si cabe el techo de una figura ya histórica para el séptimo arte nacional. En su discurso, Soroiz no ha dejado de lado la costumbre de agradecer a los miembros de la Academia y al equipo técnico de Maspalomas la oportunidad de asumir un rol tan complejo y enriquecedor, aparte de valorar como suele ser habitual, el desempeño del resto de nominados.

La 40.ª edición regresaba a Barcelona, 26 años después de la victoria de Pedro Almodóvar con Todo sobre mi madre (2000) en una velada que estuvo conducida por el actor Luis Tosar y la cantante catalana Paula Ribó González, más conocida por su nombre artístico, Rigoberta Bandini. La noche ha sido muy especial para la profesión interpretativa. Desde el correspondiente In Memoriam recordándonos todos aquellos profesionales de la industria que han faltado en 2025, como Francisco San Martín o Verónica Echegui, hasta el Goya Internacional a la actriz estadounidense, Susan Sarandon. No obstante, el premio Goya 2026 al mejor actor representa la categoría reina de la sección. Encumbrando así el talento y esfuerzo de Jose Ramón Soroiz para asumir dar vida a un tipo de personaje con tantas aristas y nada común dentro del carrusel de variados papeles que ha encarnado hasta el día de hoy.

Jose Ramón Soroiz, premio Goya 2026 al mejor actor protagonista

La competencia por el premio Goya 2026 al mejor actor protagonista no ha podido ser reñida. Miguel Garcés (Los domingos), Manolo Solo (Una quinta portuguesa), Mario Casas (Muy lejos) y Alberto San Juan (La cena) y José Ramón Soroiz (Maspalomas) conformaban el conjunto de nominados. Al final, Soroiz (apellido del actor) ha sido elegido por los académicos en una suma de votos que, independientemente de su triunfo, podría haber ido a parar a cualquiera de los preseleccionados dado el nivel de las actuaciones de este año.

De esta forma, Jose Ramón Soroiz recoge el testigo de Eduard Fernández, quien el año pasado se llevó el Goya al mejor actor por Marco. El nuevo premiado plasmó con veracidad y encanto un rol que ya no podemos imaginar en manos de ningún otro intérprete. Con su mera presencia en Maspalomas, Jose Ramón Soroiz ya pertenece a la historia viva del séptimo arte patrio.

La hegemonía de papeles LGTBI

A pesar de la abundancia del registro dramático, las diferencia psicológicas entre los nominados y sus filmes es notorio. Incluso existiendo una clara hegemonía de personajes LGTB. San Juan, Soroiz y Casas dan vida tres roles homosexuales que no tienen nada que ver entre sí, ni por edad ni por tono ni por la visibilidad de su orientación sexual en sus respectivas tramas.

Eso sí, todos ellos poseen un mundo interior intrincado en el que el subtexto prevalece casi siempre y en el que las miradas y silencios componen una parte fundamental de estos protagonistas.