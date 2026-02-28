Pedro Sánchez y la pentaimputada Begoña Gómez se pavonean en la alfombra roja de los Goya

Pedro Sánchez y Begoña Gómez han asistido a los premios Goya 2026, donde se han lucido entre foco y foco, como estrellas de cine, pese a los cargos que se le imputan a ella por corrupción. Sin embargo, el presidente del Gobierno y su mujer saben que juegan en territorio amigo: en una gala llena de gente del cine español con insignias propalestinas, con reporteras como su gran fan Inés Hernand y con un premio Goya Internacional -Susan Sarandon- que lo ha piropeado tras declarar que «no sabe mucho de él».

El jefe del Ejecutivo ha sido recibido por el presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite, que ha esperado a la pareja para acompañarlos a su llegada desde el mismo momento en el que han bajado del coche. RTVE le ha dado en todo momento el primer plano al socialista, que ha lucido, como acostumbra a hacer en la gran gala del cine español, un esmoquin clásico, mientras que la pentaimputada Begoña Gómez ha asistido con pantalón negro y una americana de lentejuelas.

Sánchez también ha aprovechado para devolver los elogios al cine español que, en general, no acostumbra a ser crítico con él, y ha agradecido «su compromiso», en palabras a los micrófonos de la televisión pública, con Carlos del Amor.

Tras recorrer la alfombra roja, Pedro Sánchez y Begoña Gómez se han encontrado con Francina Armengol, Salvador Illa, Ernest Urtasun y Yolanda Díaz. Ha saludado a todos con dos besos.

Lo cierto es que, pese a que sí que han pinchado su plano y en televisión, en todo momento, se le ha dado protagonismo, la zona por la que ha pasado el jefe del Ejecutivo acompañado de su mujer y el presidente de la Academia no era accesible a mucho público. Sólo unas pocas personas se situaban a los lados.

Parece que el presidente del Gobierno haya querido entrar sin hacer ruido, discretamente para no generar ningún tipo de revuelo, mientras que en la pantalla sí se le ha dado relevancia, de cara a los millones de espectadores que acostumbran a seguir la gala de los premios del cine español.