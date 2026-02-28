El avión oficial de Netanyahu pone misterioso rumbo a Europa tras horas sobrevolando la costa de Gaza
Apodado el "Avión del Juicio Final", su función prioritaria es la protección del presidente y del primer ministro de Israel
El gran avión del Gobierno de Israel preparado para proteger al primer ministro de turno en situaciones de máximo peligro, un Boeing modelo 767-338 (ER) apodado el Avión del Juicio Final, ha puesto este sábado misterioso rumbo a Europa tras horas sobrevolando en círculos el Mediterráneo oriental, frente a las costas de Gaza.
Según el monitoreo realizado por OKDIARIO a partir de los datos de vuelo en tiempo real que ofrece la plataforma Flightradar, este aparato ha despegado de Israel prácticamente coincidiendo con el inicio del ataque de EEUU y el Estado hebreo contra la tiranía de los ayatolás de Irán.
Ha partido desde la base aérea militar de Nevatim, la Air Force Base 28. Este bastión de la Fuerza Aérea Israelí, una de las más grandes del país que acoge a aviones de combate, de transporte militar y el Avión del Juicio Final, apodado así porque está preparado para situaciones de máximo peligro, dotado de gran tecnología operativa en vuelo para funciones gubernamentales, protección reforzada, con enorme autonomía de vuelo para realizar grandes trayectos y concebido por el Gobierno de Israel para proteger al primer ministro, en este caso a Benjamin Netanyahu. Emula al Air Force One, el avión presidencial de EEUU.
Durante la mañana y hasta entrada la tarde (hora española), el avión ha permanecido realizando vuelos circulares sobre la misma posición sobre el Mediterráneo, justo en la zona en la que permanece el gran portaaviones Gerald Ford –el mayor del mundo– y, por tanto, ante su protección directa.
Tras horas de vuelos circulares frente a las costas de Gaza, el avión ha puesto rumbo a Europa. A las 19:00 horas de este sábado ha sobrevolado suelo de Grecia y se ha adentrado en espacio aéreo italiano. A las 19:40 horas se encontraba ya siguiendo la línea costera italiana del Adriático y ya había sobrevolado las ciudades de Brindisi y Bari. A las 20:20 horas ha pasado sobre Venecia y encaraba los Alpes y su ruta apuntaba hacia Alemania.
Su rumbo es secreto. No ha sido notificado. Ni se ha indicado cuál es su destino ni quién o quiénes van a bordo de él. Forma parte de la información de máximo secreto en el marco de la operación lanzada por EEUU e Israel contra la tiranía de los ayatolás de Irán.
Tras su adquisición por parte del Gobierno de Israel, el aparato ha sido sometido a importantes renovaciones técnicas. Entre otras, se ha reforzado el blindaje para hacer frente a ataques y ha sido dotado con sistemas de navegación y comunicaciones de última tecnología.
Este avión fue comprado por el Gobierno de Israel en 2019. Está plenamente identificado en su fuselaje: pintado con los colores de la bandera de Israel, en su cola muestra la estrella de David. Su adquisición fue decidida por Netanyahu. No se adquirió a estrenar sino que se compró de segunda mano. Perteneció previamente a la aerolínea Qantas (Australia), que lo compró a Boeing en 2010. En 2016 pasó a manos de la estadounidense Cargo Aircraft Management y finalmente el avión fue adquirido por el Gobierno de Israel, que lo puso totalmente a punto, profundamente renovado tecnológica y estéticamente, en 2019.