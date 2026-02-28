Abascal: “Veo con esperanza la caída de la tiranía de Irán que masacra mujeres porque el mundo será más libre»

El dirigente de Vox, Santiago Abascal, ha expresado con contundencia su posición sobre las consecuencias del ataque de Irán por parte de Estados Unidos e Israel este sábado. «Veo con esperanza la caída de la tiranía de Irán», ha valorado desde Guardo (Palencia) en plena campaña de Castilla y León, donde ha logrado movilizar cientos de personas para escuchar en directo su declaración ante los medios de comunicación.

«Si el régimen tiránico de los ayatolás cae, yo creo que el mundo será más libre», ha expresado. Abascal ha reconocido su preocupación ante el régimen de los ayatolás, que ha tildado de «régimen criminal», que «está masacrando a su propio pueblo en las calles y les ha arrebato la libertad muy especialmente a las mujeres».

Abascal sobre Irán: Vox vs. PSOE

El líder de Vox ha alertado del riesgo que pone a España el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con su equidistancia respecto a la tiranía de Irán: «Lo que me preocupa es que, en esa batalla el mundo libre frente a las tinieblas de los ayatolás, Sánchez nos acerque mucho a la oscuridad anti occidental y reciba los aplausos de Hamás, los ayatolás, los talibanes, mientras prefiere enfrentarse a EEUU e ir de las manos a China o de Irán», ha zanjado Abascal.

El presidente de Patriots hacía referencia a las manifestaciones de Sánchez poniéndose de «perfil» con Irán y ha pedido «diálogo» con la tiranía que ataca a su propio pueblo. El dirigente socialista ha rechazado «la acción militar» de los países occidentales y la respuesta «del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria», poniendo ambas acciones al mismo nivel pese a la presión que la dictadura de los ayatolás está ejerciendo contra manifestantes.