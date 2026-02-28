La vicepresidenta primera del Gobierno de Sánchez y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha plantado a la Junta en la entrega de medallas del Día de Andalucía. Así, la política andaluza no ha acudido al acto celebrado en el Teatro de la Maestranza, en el que se otorgan distinciones a personalidades destacadas de la comunidad autónoma. En ese sentido, el Gobierno de Andalucía ha valorado esta actitud como un «error mayúsculo».

En concreto, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha declarado que el plantón de Montero es un error y una «falta de respeto institucional». Montero, además de ser miembro del Ejecutivo central, es secretaria general del PSOE de Andalucía (PSOE-A).

Sanz considera que la entrega de medallas del 28 de febrero es un acto que «nos une a todos los andaluces», por lo que ve incomprensible que la ministra de Hacienda no haya acudido. Así lo ha declarado el consejero en una entrevista en Canal Sur Radio.

El representante del Ejecutivo autonómico ha asegurado que le «cuesta trabajo entender» cómo alguien que quiere representar a los andaluces no está en los actos del Día Andalucía» y ha recordado que durante la etapa en que el PP estuvo en la oposición «y con encuestas muy malas, teníamos claro que había que estar y no faltar nunca».

Plantón de Montero en el Día de Andalucía

«Es algo que la institucionalidad del día requiere y aquí no está a la altura ni el PSOE-A ni su candidata», ha subrayado el consejero de Presidencia, que ha reivindicado además el valor de la «estabilidad» de que disfruta actualmente Andalucía con la mayoría absoluta del PP permite «poder tener presupuesto y adaptarlo a las emergencias que hemos tenido que vivir este mes de febrero».

A su juicio, lo que está en juego en las próximas elecciones autonómicas es «si se alcanza una mayoría que garantice la estabilidad porque desde luego el PSOE no es alternativa ya de gobierno en Andalucía, que además es una de las pocas comunidades autónomas donde sea muy posible que Vox no sea imprescindible para gobernar».

Así las cosas, mientras en otra ocasión Montero llegó a dar empujones para colocarse junto a los Reyes y chupar cámara, ahora, la vicepresidenta ha decidido darle la espalda a la Junta y a los premiados por este 28 de febrero, el Día de Andalucía.