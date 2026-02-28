El origen del nuevo fresón de Mercadona: la empresa familiar con 30 años de experiencia

El fresón vuelve a ocupar un lugar protagonista en los supermercados españoles y este año Mercadona ha querido poner el foco en algo que hasta ahora pasaba más desapercibido, y es quién está detrás del producto. En plena campaña de invierno y antes de que empiece la de primavera, la cadena valenciana ha detallado el origen de los fresones que ya se encuentran en sus lineales, una información que conecta directamente con el campo onubense.

No es ningún secreto que Huelva marca el ritmo de la temporada de frutos rojos en España. Cuando empieza la recolección, el mercado nacional lo nota. Y en este caso, los fresones que se venden en Mercadona proceden íntegramente de una empresa familiar con más de tres décadas de trayectoria en el sector agrícola. La compañía que suministra este producto es Maripí, y que es una firma especializada en producción y exportación de fruta fresca que opera desde Bollullos del Condado, en la provincia de Huelva. Según explica la asociación Freshuelva en su página web oficial, se trata de una empresa que tienen más de 30 años de experiencia, dedicada a abastecer tanto al mercado nacional como al internacional.

El origen del nuevo fresón de Mercadona

Si visitas una tienda de Mercadona este fin de semana, podrás encontrar las cajas con fresas y fresones y en su etiqueta podrás comprobar como aparece el nombre de Maripí que opera desde Bollullos del Condado. La elección de este proveedor no es casual. Huelva concentra la mayor producción de fresas y fresones del país y es uno de los principales polos europeos de cultivo de frutos rojos. Las condiciones climáticas de la zona, el conocimiento técnico acumulado durante décadas y la especialización del tejido empresarial han convertido a la provincia en referencia del sector.

Maripí forma parte de ese ecosistema agrícola. Desde su sede en Bollullos del Condado gestiona la producción y exportación de fruta fresca, manteniendo una estructura familiar que ha crecido de forma progresiva durante más de tres décadas. La experiencia acumulada en este tiempo es uno de los elementos que la propia Freshuelva destaca al referirse a la empresa.

En el caso concreto de Mercadona, los fresones que se comercializan en la campaña de invierno proceden en su totalidad de esta compañía. Esto significa que el suministro está centralizado en un único proveedor especializado, lo que facilita la trazabilidad y el control de calidad en una categoría especialmente sensible como es la fruta fresca.

Novedades en el surtido de fruta fresca

La cadena presidida por Juan Roig ha introducido cambios en su sección de frescos durante este año, y los fresones forman parte de esas novedades. Se comercializan en bandejas de medio kilogramo con un precio medio que ronda los 4,5 euros, dentro de la campaña de invierno.

El formato responde a un consumo habitual en los hogares, especialmente en los meses en los que este fruto alcanza su mejor momento. El fresón es uno de los productos estrella del inicio de año y su presencia en los lineales suele coincidir con el pico de producción en Huelva.

Aunque no todos los productos frescos que vende Mercadona son de origen nacional, la compañía mantiene una política clara de apuesta por proveedores españoles. Según sus propios datos, alrededor del 85 % del surtido que ofrece en sus establecimientos procede de España. En este contexto, el caso de las fresas y los fresones encaja con esa estrategia. La totalidad del producto es de origen español y, además, proviene de una empresa con una trayectoria consolidada en el sector primario.

El peso de Huelva en el mercado de la fresa

Hablar de fresones en España es hablar inevitablemente de Huelva. La provincia andaluza se ha ganado la reputación de producir algunas de las fresas más valoradas del mercado europeo. La campaña no sólo abastece a supermercados nacionales, sino que exporta a numerosos países. La concentración de empresas productoras, cooperativas y compañías familiares ha generado un tejido agrícola altamente profesionalizado. En ese entorno opera Maripí desde hace más de 30 años, especializándose en la producción y comercialización de fruta fresca.

Además, el modelo de colaboración entre grandes cadenas de distribución y productores consolidados permite planificar las campañas con antelación, ajustar volúmenes y garantizar una presencia estable en tienda durante los meses clave. En productos perecederos como el fresón, esta coordinación resulta fundamental para evitar roturas de stock y mantener estándares de frescura.

El hecho de que una cadena de distribución del tamaño de Mercadona confíe en un proveedor de este perfil refleja la importancia del sector fresero onubense dentro del mercado nacional. En plena temporada, cuando la demanda crece y los lineales se llenan de bandejas rojas, detrás de cada compra hay una estructura agrícola concreta. En este caso, una empresa familiar con tres décadas de experiencia que cultiva y exporta desde el corazón de Huelva.