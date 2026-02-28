Julio Iglesias demandará a la Fiscalía por «vulneración de derechos fundamentales» al ocultarle la denuncia

Julio Iglesias demandará a la Fiscalía por vulneración de derechos fundamentales al impedirle acceder a la denuncia que interpusieron sus ex empleadas acusándole de agresión sexual, trata de seres humanos y delitos contra los trabajadores. La defensa de Julio Iglesias continúa su batalla judicial a raíz del escándalo que, en palabras del cantante más internacional de España, le quitó «cinco años de vida».

Iglesias quería acceder a la denuncia de las diligencias que se abrieron en la Audiencia Nacional, pero el Ministerio Público, tras consultar a la Fiscalía General del Estado, le ha negado poder conocer estos hechos. Así lo ha hecho en un escrito al que ha tenido acceso este periódico y que aparece firmado por Jesús Alonso, fiscal jefe de la Audiencia Nacional.

Fuentes de la defensa de Julio Iglesias aseguran que no aceptarán la negativa y van a recurrir en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo por el procedimiento especial de vulneración de derechos fundamentales.

En concreto, el próximo lunes 2 de marzo, el cantante va a presentar una demanda de amparo judicial por lesiones de derechos fundamentales en los tribunales. El escrito se fundamentará en el artículo 114 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

«Se incumple la Constitución»

Julio Iglesias considera, además, que se está incumpliendo la Constitución Española en su caso al no dejarle conocer la denuncia, ni ver las declaraciones judiciales que hicieron sus ex empleadas por videoconferencia.

Su defensa argumenta que existe una evidente lesión del derecho fundamental reconocido en los artículos 23 y 24 de la Carta Magna, que dicen que los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos y que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

La Constitución también recoge que todos los ciudadanos tienen derecho a «ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia».

Julio Iglesias considera que con él se han incumplido todos estos derechos y se siente indefenso ante la Justicia española. Es importante recalcar que se abrieron diligencias preprocesales pese a no tener competencia para conocer el asunto y que se tomó declaración a las denunciantes sin que Julio Iglesias pudiese acceder al expediente.

Julio Iglesias a ciegas

Julio Iglesias lleva semanas intentando defenderse a ciegas porque no puede acceder a la investigación que estuvo a punto de acabar con su exitosa carrera musical que ha dado la vuelta al mundo.

El cantante se pregunta cuál es el motivo por el que la Fiscalía quiere ocultarle la denuncia que se puso contra él y a la que incluso medios de comunicación han podido acceder, pero él no, a pesar de ser el principal perjudicado.

«¿Quieren impedir que conozcamos una denuncia falsa y evitar así que nos querellemos o que descubramos por qué y como se otorgó a ellas la condición de testigos protegidos?», se preguntan fuentes de su defensa en una conversación con OKDIARIO.