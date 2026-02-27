El PP organiza ‘Mujeres libres’, una jornada en el Congreso con dos líderes de la oposición cubana e iraní

El Grupo Parlamentario Popular ha organizado una jornada bajo el título Mujeres libres, que se celebrará el próximo jueves 5 de marzo en la Sala Constitucional de la Cámara Baja.

La jornada, que comenzará a las 12 horas, será inaugurada por la portavoz de los populares en el Congreso, Ester Muñoz.

A continuación, a las 12:15 horas, tendrá lugar un diálogo entre Rosa María Payá, líder democrática cubana y fundadora de Cuba Decide, y Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad del PP.

A las 13 horas, tendrá lugar el diálogo entre Masih Alinejad, periodista iraní y activista política, y Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular.

La clausura, a las 13:45 horas, correrá a cargo del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Rosa María Payá es hija de Oswaldo Payá, activista político y uno de los líderes más destacados de la oposición cubana, fundador del Proyecto Varela y Premio Andrei Sajarov a los Derechos Humanos del Parlamento Europeo, además de candidato al Premio Nobel de la Paz en cinco ocasiones. El 22 de julio, Payá falleció en un extraño accidente de tráfico. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó en 2023 que el Estado cubano fue el responsable de su muerte.

Masih Alinejad es una reconocida periodista, bloguera y escritora iraní, conocida por su crítica a las autoridades iraníes. Actualmente vive en el exilio, en Nueva York. Entre otros, ha sido reconocida con el Premio por los Derechos de las Mujeres de la Cumbre de Ginebra por los Derechos Humanos y la Democracia.