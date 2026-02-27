Giro del tiempo en Cataluña: METEOCAT avisa de lo que llega el fin de semana y no pinta bien

Meteocat avisa de lo que llega el fin de semana, con la mirada puesta a una serie de cambios que vamos a ver en este fin de semana. Esta parte del país estará afectada por una situación que puede convertirse en la antesala de algo más. De un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada en unos días en los que todo puede ser posible. Estaremos muy pendientes de una previsión del tiempo que trae novedades destacadas.

El tiempo en Cataluña da un giro

Cataluña se prepara para un importante giro de guion en el que podemos empezar a prepararnos para lo peor.

Estos días el anticiclón nos ha estado visitando y lo ha hecho de tal forma que nos ha sumergido en una primavera que se adelanta.

El país entero se prepara para recibir un nuevo cambio de tiempo en estos días en los que todo puede ser posible.

Llega un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Meteocat avisa de lo que llega el fin de semana y no pinta bien

No pinta nada bien, Meteocat, avisa de lo que puede pasar este fin de semana y de las consecuencias que tendrá este tiempo.

Tal y como nos explican desde la web de la AEMET: «Cielo con intervalos nubosos. Probables brumas o bancos de niebla en depresiones interiores a primeras horas. No se descartan precipitaciones débiles en el Valle de Aran durante la mañana y de forma dispersa en el resto del Pirineo por la tarde, con cota de nieve entre 1600 y 2000 m. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas sin cambios en el litoral y en descenso en el resto, localmente notable en la provincia de Lleida. Viento flojo de dirección variable, predominando por la tarde el noroeste en el extremo sur, y el norte y noroeste con intervalos de moderado en el litoral». Las alertas estarán activadas: «Temperaturas máximas en descenso localmente notable en la provincia de Lleida»

La previsión del tiempo para España no pinta mucho mejor: «Se prevé un día más inestable con un frente afectando al tercio noroeste peninsular y una dana en Canarias en transición hacia baja fría, moviéndose hacia el este, situándose al final en el Sáhara. Así, se esperan cielos nubosos y precipitaciones en el Cantábrico y Galicia, que de forma débil podrán afectar al tercio noroeste y que irán acompañadas por nieblas y brumas frontales en la vertiente atlántica. En el resto, cielos poco nubosos, aunque con nubosidad baja matinal y brumas con bancos de niebla en zonas de la mitad norte de la fachada mediterránea y en Baleares, donde se espera que sean más extensas y persistentes. En Canarias, intervalos nubosos con precipitaciones de débiles a moderadas y tendiendo a remitir. No se descarta que sean localmente fuertes en Lanzarote y Fuerteventura de madrugada y se prevén más abundantes en el norte de las islas montañosas. Calima en las Islas Canarias con posibles lluvias de barro.

Temperaturas máximas en descenso en las vertientes atlántica y cantábrica, notable en el noroeste, y en ascenso ligero en la vertiente mediterránea. Mínimas, sin grandes cambios. En Canarias se espera un ascenso generalizado, más marcado el de las máximas, que podría ser notable en la vertiente sur de las islas centrales. Heladas débiles en cumbres de montaña de Pirineos y de la Cantábrica».

Siguiendo con la misma previsión: «En Canarias, calima con posibles lluvias de barro y rachas muy fuertes (superiores a 70 km/h) de componente norte, sin descartar precipitaciones localmente fuertes y acompañadas de tormenta en Lanzarote y Fuerteventura de madrugada. Nieblas matinales localmente densas en Mallorca. En el Estrecho, levante con rachas muy fuertes de madrugada. Descenso notable de las temperaturas máximas (inferior a 6 grados) en el noroeste peninsular».