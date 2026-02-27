Netflix allana el camino a Paramount tras abandonar su batalla por Warner Bros

Netflix ha decidido retirarse de la puja que mantenía con Paramount Skydance para adquirir Warner Bros. Discovery (WBD), después de optar por no incrementar su propuesta, según ha informado la compañía mediante un comunicado oficial.

Warner Bros. fue el objetivo de ofertas de compra de dos grandes compañías: Netflix y Paramount. Netflix propuso pagar 27,75 dólares por acción, lo que sumaba alrededor de 82.700 millones de dólares, pero sólo por los servicios de streaming de Warner. Por su parte, Paramount hizo una oferta más alta de 31 dólares por acción, equivalente a más de 108.000 millones de dólares, y además incluyó condiciones adicionales para proteger la operación en caso de retrasos o problemas legales.

La empresa ha señalado que, al considerar el importe necesario para igualar la oferta más reciente presentada por Paramount, el acuerdo previamente pactado con Warner Bros «ya no es financieramente atractivo». Por ello, ha descartado igualar las cifras ofrecidas por su competidor, que esta semana elevó su propuesta.

Como consecuencia de esta mejora por parte de Paramount, Netflix ha recibido una comunicación de Warner Bros en la que se le informaba de que su consejo de administración había concluido que la nueva oferta de Paramount «constituía una propuesta superior», de acuerdo con las condiciones establecidas en el acuerdo de fusión vigente entre Warner Bros y Netflix.

Los directores generales de Netflix, Ted Sarandos y Greg Peters, han afirmado que la transacción que se negoció con Warner Bros «habría creado valor para los accionistas, con un camino claro hacia la aprobación regulatoria».

Sin embargo, al precio requerido para igualar la última oferta de Paramount Skydance, el acuerdo «ya no es financieramente atractivo, por lo que rechazamos igualar la oferta de Paramount Skydance», han añadido.

Ambos empresarios han dado las gracias a Warner Bros y a su consejo de administración «por llevar a cabo un proceso justo y riguroso».

«Creemos que habríamos sido buenos administradores de las marcas icónicas de Warner Bros y que nuestro acuerdo habría fortalecido la industria del entretenimiento y preservado y creado más puestos de trabajo en el sector de la producción en Estados Unidos. Sin embargo, esta transacción siempre fue algo deseable al precio adecuado, no algo imprescindible a cualquier precio», han subrayado en una declaración conjunta.

Sarandos y Peters han afirmado que el negocio de Netflix es «sólido, fuerte» y está creciendo de forma orgánica, impulsado por su programación y su servicio de streaming. «Este año, invertiremos aproximadamente 20.000 millones de dólares en películas y series de calidad y ampliaremos nuestra oferta de entretenimiento. En consonancia con nuestra política de asignación de capital, también reanudaremos nuestro programa de recompra de acciones», han recalcado.

Esta misma semana, Paramount elevó a 31 dólares en efectivo por acción el precio para comprar el 100% de su rival Warner Bros, frente a los 30 dólares de su oferta anterior. Por su parte, Netflix ofrecía 27,75 dólares en efectivo para hacerse con los estudios y el negocio de streaming de WBD.

En concreto, la nueva oferta que formuló Paramount esta semana incluye un aumento del precio de compra a 31 dólares en efectivo por cada acción de WBD, más una comisión de demora diaria equivalente a 0,25 dólares por trimestre a partir del 30 de septiembre de 2026, así como una comisión regulatoria de 7.000 millones de dólares (5.942 millones de euros) que Paramount deberá pagar en caso de que la transacción no se concrete por cuestiones regulatorias.

Asimismo, la nueva propuesta contempla el pago por parte de Paramount de la comisión de rescisión de 2.800 millones de dólares (2.377 millones de euros) que WBD debería pagar a Netflix para rescindir el acuerdo de fusión entre ambas empresas.