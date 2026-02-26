Cuándo es el sorteo de octavos de final de la Champions League: horario y dónde ver por televisión gratis en directo

Después de unos apasionantes playoffs de la Champions League ya conocemos los 16 equipos que estarán en los octavos de final y entre ellos habrá tres españoles. El Real Madrid y el Atlético no fallaron en sus duelos ante el Benfica y Brujas respectivamente, mientras que el Barcelona ya esperaba en dicha ronda. Te contamos la fecha, horario, canal de televisión y posibles cruces del sorteo de octavos de la máxima competición continental.

Cuándo es el sorteo de los octavos de la Champions League

La UEFA anunció hace meses las fechas elegidas para los diferentes sorteos de la máxima competición continental y hay que tener en cuenta que este será el último que se haga esta temporada, ya que quedará marcado el cuadro al completo y todos conocerán su camino hacia la gran final. La fecha escogida por el organismo que preside Aleksander Ceferin para conocer los cruces de los octavos de final de la Champions League fue este viernes 27 de febrero y el evento se celebrará en Nyon, Suiza, en la Casa del Fútbol Europeo.

A qué hora es el sorteo de los octavos de la Champions League

Como ya hemos dicho, el sorteo de los octavos de final de la Champions League se llevará a cabo este viernes 27 de febrero en la Casa del Fútbol Europeo. Todo arrancará en el cuartel general de la UEFA en el horario de las 12:00 horas, una menos en las Islas Canarias, mientras que habrá que esperar una horita más para que arranque el de la Europa League y el de la Conference.

Dónde ver por televisión el sorteo de octavos de la Champions League

El medio de comunicación que tiene los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todo lo que suceda en las tres grandes competiciones de la UEFA fue Movistar+, por lo que este sorteo de los octavos de final de la Champions League y del resto de torneos se podrá ver por televisión en directo a través de Movistar+ Plus. Este canal forma parte de esta plataforma de pago, por lo que habrá que estar suscrito para ver todo lo que ocurra en Nyon, por lo que no se verá en abierto ni gratis por TV.

Los seguidores de las diferentes competiciones continentales y en especial de los equipos españoles que siguen vivos en dichos torneos, podrán ver el sorteo de los octavos de final de la Champions League en directo en streaming y en vivo online a través de la app de Movistar+. Esta aplicación se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también hay que tener en cuenta que este operador pondrá su web a disposición de todos sus clientes para que accedan a ella con un ordenador. Los canales oficiales de la UEFA también darán lo que ocurra en Nyon.

Además, en las webs de OKDIARIO y DIARIO MADRIDISTA, como es habitual, encontrarás la mejor información sobre todo lo que rodee a este sorteo de los octavos de final de la Champions League y del resto de competiciones continentales. Narraremos en directo y en vivo online el minuto a minuto de este evento desde una hora antes del arranque y al terminar compartiremos las noticias sobre los enfrentamientos y rivales de los equipos españoles.

Estos son los bombos del sorteo de octavos de la Champions League y posibles cruces

Este jueves terminó la fase de playoffs de la Champions League y ya se han conocido a los ocho equipos que se han clasificado para los octavos de final, donde estaban esperando los ocho clubes que terminaron en lo más alto de la fase de liga de la máxima competición continental. Estos últimos serán los cabezas de serie en el sorteo y tendrán el factor campo a su favor.

Equipos cabezas de serie

Chelsea

Barcelona

Liverpool

Tottenham

Sporting de Portugal

Manchester City

Arsenal

Bayern de Múnich

Equipos no cabezas de serie

Atlético de Madrid

Newcastle

Bayer Leverkusen

Bodo/Glimt

Real Madrid

Atalanta

Galatasaray

PSG

En cuanto al funcionamiento del sorteo de los octavos de final de la Champions League, los ocho equipos que llegan desde el playoffs ya saben por qué lado del cuadro van, pero falta por conocer a cuál de los dos posibles rivales se medirán en esta ronda de la máxima competición continental. El factor cancha también está asignado y será favorable para los conjuntos que accedieron directamente a esta fase. Además, habría que destacar que no hay ningún tipo de condicionante, por lo que se pueden medir clubes de las mismas federaciones o que ya se hayan visto las caras en la fase de liga.

Posibles cruces de los octavos de la Champions League