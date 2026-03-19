La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 18 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 796 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Manuel confiesa que fue él quien envió la solicitud a Casa Real para la restitución del título de Barón de Linaja para Curro. Eso sí, firmando con su nombre para no comprometerlo en ningún momento.

Alertada por Santos, María Fernández ha tenido un tenso enfrentamiento con Carlo, quien confiesa haber aceptado el dinero de Manuel. Lejos de que todo quede ahí, hemos visto cómo, en palacio, Ángela confronta a Leocadia sobre la paternidad de Cristóbal. La señora de Figueroa lo niega en rotundo y, al perder la calma por la insistencia, no duda un solo segundo en abofetear a su hija. Desmoralizada por el fracaso de doña Pilarcita, Martina acepta el consejo de Jacobo de reestructurar la presentación del refugio con un enfoque mucho más técnico, donde los números sean los protagonistas. Manuel, por su parte, opta por ofrecer a Julieta un espacio de refugio en el hangar.

¿Qué sucede en el capítulo 797 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 19 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Leocadia tiene un tenso enfrentamiento con Teresa como consecuencia de su beso con Cristóbal. Es más, no duda en tacharla de adúltera. El ama de llaves confiesa que no está casada y que Marcelo es su hermano. A pesar de todo, Leocadia no tarda en amenazarla con despedirla si se vuelve a acercar a él.

Curro hace saber a Ángela que fue Manuel quien envió la solicitud para su título a la Casa Real y que el Capitán de la Mata, furioso, descubrió que él falsificó la carta para la timba. En cuanto a Ángela, confiesa que Leocadia la abofeteó tras discutir sobre su relación previa con Cristóbal. Ignorando la petición de Alonso de ser él quien informara, Lorenzo comunica a Leocadia lo del título. Algo que le genera una profunda indignación, como era de esperar.

En cuanto a Julieta, ha optado por postularse como ayudante de Manuel, por lo que será la persona que le lleve las cuentas de su empresa. Desanimada tras hablar con Adriano, Martina toma la decisión de cambiar su presentación por una más técnica. Todo ello mientras, cuando Ricardo se despedía de Pía y del servicio, Manuel le para los pies y le ofrece trabajo. ¿Aceptará? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.