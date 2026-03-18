Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: María Fernández tiene un tenso enfrentamiento con Carlo
Se entera de una valiosa información
La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 17 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 795 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fuimos testigos de cómo, durante una reunión, el Barón de Bermejo hace saber a Ángela que conocía a Leocadia y a un sirviente llamado Cristóbal. Es evidente que se trata de una información que no hace más que reforzar las sospechas de la joven respecto al mayordomo.
A su regreso a palacio, no duda en tener un tenso enfrentamiento con su madre. Con el fin de acabar con los rumores, Teresa reconoce ante todo el servicio que Marcelo, en realidad, es su hermano y no su marido. Santos confiesa a Petra el dolor que siente porque nadie quiso acudir al entierro de su madre, mientras que Martina regresa completamente desolada. ¿El motivo? La presidenta del Patronato se ha burlado no solamente de ella, sino también de su propuesta del refugio. Ciro no duda un solo segundo en dar un toque de atención a Julieta, mientras que Lorenzo lo anima a que sea aún más autoritario. Curro se queda sin palabras al recibir una carta de la Casa Real confirmando la recepción de su solicitud para restituir su título. Él, por su parte, asegura que jamás llegó a enviar esa misiva.
¿Qué sucede en el capítulo 796 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 18 de marzo?
De esta manera tan concreta, veremos cómo Manuel reconoce que fue él quien envió la solicitud de la Casa Real para poder restituir el título de Barón de Linaja para Curro. Eso sí, lo hizo firmando con su nombre para no comprometerlo. Alertada por Santos, María Fernández se enfrenta a Carlo. El mayordomo acaba confesando que aceptó el dinero de Manuel.
En palacio, Ángela tiene una discusión con la señora de Figueroa respecto a la paternidad de Cristóbal. De nuevo, Leocadia lo niega y, al perder la calma por la cada vez más constante insistencia, acaba abofeteando a su hija. Desmoralizada por el fracaso con doña Pilarcita, Martina opta por aceptar el consejo de Jacobo.
¿En qué consiste, exactamente? En reestructurar su presentación del refugio, otorgándole un enfoque más técnico y basado en números. En cuanto a Manuel, da el paso de ofrecer a Julia un espacio de refugio en el hangar donde habitualmente trabaja. ¿Qué respuesta recibirá? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
