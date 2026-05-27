Susto en Roland Garros: Mensik se desploma y abandona la pista en silla de ruedas

Los días en Roland Garros son eso que pasa entre golpe de abanico y botella de agua, los mejores acompañantes en el Bois de Boulogne. El calor abrasa a todo aquel que se acerca a Roland Garros. Aficionados, periodistas, trabajadores y tenistas. Este miércoles, Jakub Mensik fue la víctima. Venció a Navone y, precisamente tras ganar el punto que le dio el partido, su sistema nervioso se desconectó.

Cayó desplomado sobre la tierra batida, sin fuerzas y con poco aliento. Quedó inmóvil. De hecho, fue Navone, su rival, el primero en interesarse por su estado. Después llegaron las asistencias médicas y necesitaron casi diez minutos para que Mensik recuperara las constantes vitales y pudiera levantarse de la arcilla. Finalmente, necesitó una silla de ruedas para abandonar el recinto.

Tendido en el suelo por el extenuante calor y por una lesión en la pierna que lo dejó cojo en el desempate, Jakub Mensik, tuvo que llegar hasta la séptima bola de partido para tumbar al argentino Mariano Navone, en una batalla épica que se extendió hasta las casi cinco horas. El superdesempate definitivo llegó hasta los 13 puntos. Un esfuerzo que fundió a Mensik en el abrasador Roland Garros.

El calor de Roland Garros fundió a Mensik y provocó una bronca conyugal

Medvedev se quejó del calor en su partido, pero lo que no esperaba es que fuese su propia mujer quien frenase sus protestas con una frase palmaria. La pareja de Medvedev, durante el primer set de su partido contra Adam Walton, tenista invitado al Grand Slam de tierra mediante una wildcard, le pidió lo siguiente, dejándole de blandengue. «Hace calor para todos. Los demás también están sufriendo, tienes que comportarte». Esto ocurrió en su estreno en Roland Garros, que no superó.