No es ningún secreto que Candela Peña, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las actrices más queridas y reconocidas de nuestro país. Algo que se ha ganado debido al talento que ha demostrado tener en gran parte de sus proyectos, como es el caso de Te doy mis ojos, Una pistola en cada mano o Princesas, donde obtuvo un Premio Goya por cada uno de ellos. Por si fuera poco, Peña también destaca por otras tantas facetas, como es ser colaboradora habitual de La Revuelta, programa presentado por David Broncano en La 1 de Televisión Española. Así pues, es el momento más que perfecto para conocer todos los detalles de la trayectoria profesional de Candela Peña, así como diversos aspectos de su vida personal, como son su edad, su pareja actual y su verdadero nombre, que nada tiene que ver con el que conocemos.

La trayectoria profesional de Candela Peña

La actriz, cuyo nombre real es María del Pilar Peña, nació el 14 de julio de 1973 en Gavà (Barcelona). Desde muy temprana edad, tuvo una amplia formación artística. De hecho, comenzó a estudiar danza y, posteriormente, interpretación. Lo hizo en escuelas como la de Nancy Tuñón en Barcelona. Poco después, decidió poner rumbo a Madrid para continuar con su preparación artística.

Su debut en la gran pantalla llegó en 1994, de la mano de Días contados. Fue un proyecto que marcó un antes y un después en su carrera en muchos sentidos, puesto que fue una de sus primeras nominaciones a los Premios Goya. Eso sí, ha podido llevarse hasta tres de estos galardones, con Te doy mis ojos (2003), Princesas (2005) y Una pistola en cada mano (2012).

A lo largo de su carrera, Peña ha trabajado tanto en cine como en televisión. Es más, uno de los proyectos más recientes y por el que ha conseguido brillar con luz propia ha sido El caso Asunta, de Netflix, donde interpretó a Rosario Porto. A pesar de tratarse de un personaje muy complejo por diversas cuestiones, Candela Peña estuvo muy a la altura de lo que se esperaba de ella. No podemos dejar de mencionar que, en la actualidad y de forma habitual, la actriz participa como colaboradora en La Revuelta.

Su vida personal y su nombre artístico

Candela Peña tiene un hijo llamado Román, que nació el 31 de octubre de 2011. Su llegada al mundo fue en un instante complicado para la actriz, puesto que, días antes de dar a luz, murió su padre. Fue, indudablemente, uno de los golpes más duros que le ha dado la vida. Cabe destacar que, en numerosas ocasiones, ha hablado de su maternidad en solitario. En la actualidad, se desconoce si su corazón está ocupado.

En cuanto a su nombre artístico, puesto que se llama María del Pilar, son muchas las dudas que surgen al respecto. ¿Por qué escogió Candela? Muy sencillo, por su abuela materna, que se llamaba así. En numerosas entrevistas, ha asegurado que, cuando decidió dedicarse al mundo de la interpretación, escogió ese nombre en su honor. ¡Qué curioso!