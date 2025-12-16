Éste es ‘Julito’ Martínez, el hombre que lo sabe todo sobre los negocios de Zapatero

Julio Martínez Martínez, conocido como Julito, es el hombre que lo sabe todo sobre los negocios del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. OKDIARIO publica aquí la imagen de este conseguidor, que habría actuado como testaferro del ex jefe del Ejecutivo e incluso habría tenido un papel clave en la relación de Zapatero con Venezuela, donde el ex líder del PSOE «se ha hecho millonario en negociando con petróleo, oro y otros recursos», declaró Koldo García, ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos, a este periódico antes de entrar en prisión.

Martínez Martínez, procedente de Alicante, fue detenido la semana pasada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por presunto blanqueo de fondos en el caso Plus Ultra, al que da nombre la compañía rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia en controvertida operación, dado que no se trataba de una empresa «estratégica».

Las fuentes de la investigación consultadas por OKDIARIO sitúan la localidad almeriense de Vera, en concreto, la urbanización El Mirador, como el lugar donde Zapatero y Julito Martínez forjaron su amistad. El empresario alicantino administra sociedades domiciliadas en esta urbanización, en el mismo enclave donde Zapatero mantuvo su residencia de verano durante años. Así ocurre con Voli Analítica SL y ASP Rentas SL, dedicadas a la intermediación aérea y la gestión inmobiliaria, según datos del Registro Mercantil.

Otras sociedades vinculadas a Martínez son Afitta Capital SL, Rentas Emeritenses SL, Merida Capital SL, Matriz Sostenible SL, Idella Consulenza Strategica SL, Zenitram Partners SL o Agropecuaria Lucena SL, entre otras. La mayoría de estas entidades tienen su domicilio social en una nave industrial de Petrer (Alicante).

Además, Julio Martínez Martínez administra Análisis Relevante SL, con sede en Madrid, una sociedad que es cliente de Whathefav SL, la agencia de comunicación y publicidad de las hijas del ex presidente socialista, Laura y Alba Zapatero Espinosa.

De hecho, Martínez tuvo el encargo del propio Zapatero de ayudar a la empresa de marketing de sus hijas a abrirse camino en el mundo de los negocios, según fuentes del entorno consultadas por OKDIARIO. Y es que Julito Martínez mantiene una estrecha amistad con el ex presidente socialista «desde hace décadas», apuntan las mismas fuentes.

Este empresario procura pasar desapercibido y hay pocas imágenes de él. No obstante, sí se le puedo ver en la entrega de premios de la Gala de la Junta Central de Comparsas que organiza la máxima entidad de las fiestas de Moros y Cristianos de Elda, localidad vecina de Petrer en Alicante.

En su caso, Julito Martínez fue galardonado como uno de los mejores cabos de las fiestas de Moros y Cristianos de 2014 de esta localidad de la Comunidad Valenciana. Como miembro de la comparsa de Musulmanes, perteneciente a la escuadra Antonio Martínez Miralles, llegó a subir al escenario y recogió el premio, tal y como publicó el semanario local Valle de Elda con una crónica y una fotografía de aquel momento.

La semana pasada, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía procedió a la detención de cuatro personas, el presidente de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez Sola; su consejero delegado Roberto Roselli, el empresario Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero, y un abogado. La juez los dejó en libertad provisional.

La Policía Judicial investiga aquí si el rescate de la compañía que ha fletado vuelos para autoridades de Venezuela, Cuba o China, utilizó el rescate de la misma en por 53 millones de euros para blanquear dinero de sociedades provenientes de la narcodictadura venezolana de Nicolás Maduro.

Entretanto, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha exigido este martes a Pedro Sánchez que aclare las actividades de Zapatero. «Si hay alguien que está por encima del uno, ese es claramente Zapatero. Si hay alguien que tiene relaciones con todas las redes turbias a nivel internacional, desde luego es Zapatero», ha denunciado Muñoz en rueda de prensa en la Cámara Baja.