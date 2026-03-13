Piden multar a Inés Hernand y Silvia Abril por «burlarse de la fe de quien no sigue el sanchismo»

El ataque de Silvia Abril a los católicos y las burlas, también, de Inés Hernand y Marina Rivers sobre la fe cristiana podrían costarles dinero: la actriz y las influencers hicieron varios comentarios en los premios Goya 2026 por los que se está pidiendo que se les imponga una multa.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España ha recibido una solicitud formal para que se abra un procedimiento sancionador a Silvia Abril, Marina Rivers e Inés Hernand, al entender que con sus comentarios en la gran noche del cine español «vulneraron los principios de igualdad, respeto, pluralismo y protección de los derechos humanos recogidos en el Código Ético y de Conducta de la Academia».

Los denunciantes argumentan que «vulneran» esos principios por representar «un ataque público contra la fe cristiana y dirigirse de forma despectiva contra las creencias de millones de ciudadanos», al tiempo que se «burlan de la fe».

Asimismo, critican el tono que han adquirido los Goya, de los que aseguran que «se han convertido en un altavoz político desde el que se ridiculiza la fe de millones de cristianos», algo que es «intolerable», subrayan: «Una gala que debería hablar de cine no puede usarse para atacar a quienes no siguen la ideología de este Gobierno».

En lo que respecta a Inés Hernand y Marina Rivers, la solicitud presentada por Abogados Cristianos afirma que hicieron una «parodia» en la que «utilizaron elementos propios del lenguaje religioso para realizar burlas de carácter soez hacia la fe católica». En cuanto a Silvia Abril, sus palabras cobraron una mayor magnitud.

Silvia Abril hizo gala de la intolerancia al «negarse a aceptar» el creciente interés de la juventud en la religión católica. La tendencia al alza de la fe cristiana entre los más jóvenes queda reflejada en Los domingos, la película que triunfó en los Goya, y sirvió a la mujer de Andreu Buenafuente para criticarlo, además de no desear el premio para el largometraje de Alauda Ruiz de Azúa.

Preguntada por su quiniela en la alfombra roja, antes de la entrega de los Goya, expresó su rechazo a la creciente fe entre los más jóvenes. «Sirat me chifló y Los domingos también, también…», dijo, dando a ese también un énfasis cargado de intención. «Pero me quedo con Sorda porque creo que es más necesaria. Me niego a aceptar que la juventud que sube tenga esa carencia y esa tirada hacia lo cristiano. Iba a decir lo místico, pero no es lo místico», detalló.

La humorista dijo sentir «pena», al ver que los jóvenes «necesitan creer en algo y se agarran a la fe cristiana». «Lo siento por la Iglesia, menudo chiringuito tenéis montado, se acabó», sentenció ante la cámara de Cinemanía.