Hoy se esperan colas kilométricas en Lidl por el set de herramientas que necesitas para ser un manitas en casa

No todos los días una herramienta del bazar online de Lidl aparece como agotada antes incluso de llegar a tienda. Pero lo cierto es que la herramienta de la que ahora te hablamos es realmente especial gracias a todo lo que es capaz de hacer, y porque forma parte de un set que tiene un precio de menos de 70 euros. Se trata de la nueva llave de impacto inalámbrica de 20 V de Parkside, que como decimos, ya no está disponible en la web pero que desde hoy, viernes 13 de marzo, llega a las tiendas de modo que todavía estás a tiempo de hacerte con ella y mejor que no la dejes escapar.

Y no se trata de una herramienta cualquiera sino que forma parte de la gama Parkside Performance, que es la línea más potente de la marca, y sale a la venta por 69,99 euros con batería, cargador, accesorios y maletín incluidos. Es decir, lista para usar nada más sacarla de la caja. En tiempos en los que cambiar una rueda en el taller o apretar tornillos exigentes puede disparar la factura, tener una herramienta así en casa no suena descabellado. Pero lo interesante aquí no es sólo el precio, sino todo lo que ofrece tal y como te detallamos a continuación.

El set de herramientas que provocará colas en Lidl

Esta llave de impacto no está pensada para colgar un cuadro o montar una estantería ligera. Esta es una herramienta mucho más completa, diseñada para trabajos que exigen fuerza real. El par de apriete alcanza hasta 1.356 Nm en su nivel más alto, con tres modos seleccionables que permiten ajustar la intensidad según la tarea.

Eso significa que puede enfrentarse a tornillos muy apretados o a tuercas que llevan años sin moverse. En modo de aflojamiento, la cifra es aún mayor. Traducido a la práctica: menos esfuerzo y menos tiempo invertido cuando el trabajo se complica. El sistema permite regular tanto la velocidad como el número de percusiones, lo que da margen para trabajar con precisión cuando hace falta y con contundencia cuando no queda otra.

Un motor que marca la diferencia

Uno de los puntos fuertes de este modelo es que incorpora motor sin escobillas. Puede sonar técnico, pero en la práctica significa menor desgaste interno y una vida útil más larga. En herramientas de batería, ese detalle importa. No sólo por la durabilidad, sino también por la eficiencia. La gestión inteligente de la batería controla la carga, la temperatura y posibles sobrecargas para optimizar el rendimiento.

Funciona con batería de 20 V y es compatible con toda la gama PARKSIDE X 20 V Team, algo que muchos clientes valoran porque permite reutilizar baterías de otras herramientas de la marca.

Todo viene incluido

Aquí Lidl ha apostado por un formato cerrado. No hay que comprar accesorios aparte para empezar a trabajar. El set incluye batería de 4 Ah, cargador rápido, tres llaves de vaso de los tamaños más habituales y un adaptador. Todo organizado en un maletín rígido que facilita el transporte y el almacenamiento. Es una de esas compras que se agradecen cuando surge una urgencia en casa o en el garaje y no hay tiempo para buscar piezas adicionales.

Pensada para todo tipo de trabajos

Más allá de la potencia, se nota que está diseñada para trabajos reales. Incorpora luz LED para iluminar la zona donde se trabaja, algo especialmente útil cuando se cambia una rueda o se trabaja en espacios poco accesibles. La empuñadura es antideslizante y el control de giro permite alternar entre derecha e izquierda con facilidad. Son detalles prácticos, no decorativos. Incluso el clip para el cinturón incorpora una pequeña función de abrebotellas. Puede parecer anecdótico, pero es el tipo de guiño que conecta con el público que disfruta pasando horas en el taller o arreglando cosas en casa.

Más potente que versiones anteriores

Frente a modelos anteriores de la propia marca, esta versión da un salto notable en cifras. Aumenta el par de apriete y el de aflojamiento de forma considerable y mejora la vida útil del motor gracias al sistema brushless. Eso la sitúa en un escalón superior dentro del catálogo de Parkside y explica por qué ha despertado tanto interés antes incluso de llegar a las tiendas físicas.

Desde hoy en todas las tiendas Lidl

Aunque en la web ya aparece como agotada, la llave de impacto llega desde hoy viernes 13 de marzo a los supermercados Lidl por 69,99 euros. En este tipo de lanzamientos la disponibilidad suele ser limitada y no siempre hay reposición inmediata. Quienes llevan tiempo esperando una herramienta potente, con batería incluida y precio ajustado, probablemente ya tengan marcada la fecha en el calendario.