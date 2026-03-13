Adiós a las planchas aparatosas: Lidl arrasa con la plancha de vapor plegable más práctica y ocupa poco

De entre todas las tareas del hogar que debemos hacer al cabo del día, la de planchar nunca ha sido la favorita de nadie. Entre la tabla, la plancha tradicional, el espacio que ocupa todo y el tiempo que se pierde esperando a que caliente, muchas veces se convierte en una tarea incómoda que además implica invertir mucho tiempo. Por eso cada vez ganan más terreno los formatos compactos y fáciles de guardar, entre los que destaca uno que se encuentra en tu supermercado de confianza. Toma nota, porque Lidl ha puesto en el punto de mira uno de esos productos que simplifican la rutina diaria. Una plancha vertical, fácil de usar, compacta y muy barata.

La cadena vende por un precio de sólo 17,99 euros una plancha de vapor vertical que cabe prácticamente en cualquier cajón. Además, la tenemos disponible en beige o negro y responde a esa tendencia clara de electrodomésticos pequeños, funcionales y pensados para pisos donde cada centímetro cuenta. Esta novedad del bazar online de Lidl no sustituye a una plancha profesional ni pretende hacerlo, sino que su atractivo está en otra parte ya que ofrece rapidez, ligereza y comodidad para el día a día o incluso para meterla en la maleta cuando toca viajar.

Lidl arrasa con la plancha de vapor plegable más práctica

Uno de los puntos fuertes de esta plancha vertical que podemos encontrar en Lidl es que está lista para usar en apenas 30 segundos. Es decir, que con ella no se necesita que montar tabla ni esperar varios minutos. Se enchufa, se llena el depósito y empieza a emitir vapor en muy poco tiempo.

Tiene una potencia aproximada de 1200 W, suficiente para eliminar arrugas ligeras y refrescar prendas sin necesidad de apoyarlas en una superficie. Está pensada para vapor vertical, es decir, para utilizarla directamente sobre camisas, vestidos o chaquetas colgadas en una percha. El depósito de agua tiene una capacidad de unos 120 ml. No es enorme, pero tampoco pretende serlo. Está diseñada para sesiones rápidas, para arreglar esa camisa antes de salir o para quitar las arrugas de una prenda que ha pasado demasiado tiempo en el armario.

Mango plegable y tamaño reducido

El detalle que marca la diferencia es el mango plegable. Gracias a ese sistema se reduce considerablemente el tamaño cuando no se utiliza, algo que facilita guardarla en un cajón o llevarla en una maleta sin ocupar medio equipaje. En viviendas pequeñas o estudios donde no sobra el espacio, este tipo de diseño práctico se agradece. No hay tabla que montar ni aparato voluminoso que esconder después. El cable tiene una longitud aproximada de 190 centímetros, lo que permite cierta libertad de movimiento sin necesidad de pegarse al enchufe.

Vapor continuo y sistema de bomba eléctrica

El rendimiento de vapor continuo alcanza unos 20 gramos por minuto. Es una cifra suficiente para eliminar arrugas leves y medias, especialmente en tejidos que no requieren planchado intenso. Además, incorpora sistema de bomba eléctrica, lo que ayuda a distribuir el vapor de forma más constante. No se trata simplemente de calentar agua y expulsarla sin control, sino de mantener un flujo estable que haga el trabajo más cómodo. Está indicada para todo tipo de telas que se puedan planchar, lo que la convierte en una herramienta versátil para el día a día.

Pensada también para viajar

Este tipo de planchas verticales suelen encontrar su público entre quienes viajan con frecuencia. Su tamaño reducido y el hecho de que no necesite tabla la hacen ideal para hoteles o apartamentos turísticos. Pesa poco, ocupa poco espacio y cumple con lo esencial que es dejar la ropa presentable en pocos minutos. No es una plancha industrial, pero tampoco lo pretende. Por un precio de tan sólo 17,99 euros se sitúa en una franja de precio muy accesible frente a otros modelos similares del mercado.

Una alternativa a la plancha tradicional

Las planchas convencionales siguen teniendo su espacio, sobre todo cuando hay grandes cantidades de ropa acumulada. Pero para el uso diario, muchas personas buscan soluciones rápidas. Esta propuesta de Lidl encaja en ese perfil. Es compacta, potente para su tamaño y fácil de almacenar. Además, el depósito extraíble facilita el llenado sin complicaciones. Disponible en dos colores neutros, beige o negro, se integra sin estridencias en cualquier hogar.

Un formato que gana terreno

Los pequeños electrodomésticos pensados para ahorrar espacio están ganando protagonismo. Cocinas más reducidas, pisos más pequeños y un ritmo de vida más acelerado han impulsado este tipo de productos. La plancha de vapor vertical de Lidl responde a esa lógica. No elimina la necesidad de una plancha tradicional en todos los casos, pero sí reduce su uso en muchas situaciones cotidianas. Por menos de 20 euros, se convierte en una opción práctica para quienes buscan comodidad sin llenar la casa de aparatos grandes.