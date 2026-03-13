Guerra de Irán contra EEUU e Israel, en directo | Última hora de los ataques, reacciones de Trump y precio del petróleo hoy
Sigue la última hora de la guerra de Irán y las noticias de los ataques de Israel y Estados Unidos en el estrecho de Ormuz.
El petróleo se dispara y supera los 100 dólares tras aumentar los ataques a barcos y puertos petroleros
Los bombardeos derivados del conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos continúan aumentando, y la tensión en Oriente Medio se agrava día a día. Esta guerra, que comenzó hace ya casi dos semanas, ha provocado más de 1.400 muertes en el país y ha obligado a cerca de medio millón de personas a abandonar sus hogares, sus trabajos y toda su vida.
Por su parte, Irán ha designado a su nuevo líder supremo, el ayatolá Motjaba Jamenéi, quien asumirá el cargo tras la muerte de su padre el pasado sábado durante los ataques estadounidenses e israelíes, a pesar de las advertencias de Estados Unidos.
Sigue en directo y en tiempo real las últimas novedades sobre la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel.
Arnaud Frion, primer soldado europeo fallecido en la guerra contra Irán
Según ha informado el presidente francés, el militar que ha muerto es el suboficial mayor Arnaud Frion, del 7º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces. Pero ésta no es la única víctima; en el ataque también han resultado heridos varios de sus compañeros.
Muere un soldado francés en una base de Irak
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado la muerte de un militar francés en un ataque en una base francesa en Erbil, en el norte de Irak, donde el Ejército galo participa en la lucha contra el terrorismo desde 2015. Se trata del primer soldado europeo fallecido desde que comenzó la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán.
Últimas noticias de la guerra de Irán contra EEUU e Israel
Buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo sobre el conflicto que enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Irán hoy, viernes 13 de marzo.
Trump asegura estar «destruyendo por completo» a Irán
El presidente de Estados Unidos ha asegurado que su país está «destruyendo por completo» a Irán, tanto en lo militar como en lo económico, y ha alegado haber acabado ya con la Armada y la Fuerza Aérea del país, apuntando sin embargo que tiene «tiempo de sobra» para continuar con las operaciones iniciadas el 28 de febrero.