La OCU se une a los cocineros expertos y confirma: éste es el mejor pan para hacer torrijas

La Semana Santa se acerca y lo cierto es que en esta época algunos platos y postres son realmente los que marcan la tradición, y entre ellos destacan las torrijas, para las que el pan resulta algo imprescindible, no un detalle menor. La propia Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) lo sabe y de hecho, desde su propia web aconseja que para hacer buenas torrijas hay que elegir bien el pan. Sólo así podemos conseguir ese sabor, y textura, tan deliciosa. Y es que puede que el resto de ingredientes como la leche o el azúcar sean importantes pero la base es sin duda, su esencia.

Y a este respecto lo primero que debemos tener claro para hacer torrijas, y que comparte la OCU, es el uso de pan duro, preferiblemente del día anterior. El pan reciente no absorbe igual la leche, pierde sabor y, además, se rompe con facilidad al manipularlo. La gracia está en conseguir ese equilibrio entre miga empapada y estructura firme que permita rebozar y freír sin que la rebanada se deshaga. Pero con la oferta actual de panes en panaderías y supermercados, la duda es inevitable ya que no sabemos cuál elegir. Para ayudarnos, la OCU lo ha comprobado poniendo a prueba distintos tipos de pan para ver cuáles funcionan mejor en casa.

Éste es el mejor pan para hacer torrijas

Entre las opciones analizadas, hay una que sale peor parada y que no es otro que el pan de chapata. Su aroma y su corteza crujiente pueden resultar atractivos, pero su miga, llena de alveolos grandes, dificulta que absorba bien la leche. Además, su corteza dura complica el empapado uniforme. El resultado suele ser irregular y poco manejable. En este caso, la apariencia juega en su contra.

El clásico de barra, mejor si está duro

El pan de barra tradicional puede funcionar bien, siempre que no sea del día. La recomendación es que debe estar duro. Así resistirá mejor el empapado y el posterior paso por el huevo y la sartén. Eso sí, requiere paciencia. Necesita más tiempo en la mezcla de leche para que la corteza se ablande y la miga quede jugosa.

El pan candeal, uno de los más adecuados

El pan candeal, con miga compacta y poca humedad, destaca como una de las alternativas más adecuadas. Esa estructura firme facilita el trabajo y ayuda a mantener la forma durante la fritura. También aquí es preferible que sea del día anterior para obtener el mejor resultado.

El pan de molde, solución de emergencia

El pan de molde puede sacar del apuro si no hay otra cosa en casa, pero no es la opción ideal. Su textura blanda hace que se rompa con facilidad, especialmente si las rebanadas son finas. Si se utiliza, conviene elegir cortes gruesos para que aguanten el empapado sin desmoronarse.

Los panes especiales para torrijas, los mejor valorados

La conclusión de la OCU es clara. Los panes específicos para torrijas, tanto los de panadería como los industriales, ofrecen mejores resultados. El pan de torrijas artesanal suele presentar una miga consistente y corteza blanca, con una composición pensada para absorber bien la leche sin perder estructura. Los industriales, por su parte, tienen miga compacta y corteza blanda; algunos incluso vienen aromatizados con limón o canela, lo que aporta un extra de sabor.

En las pruebas realizadas, estos panes soportaron mejor el proceso de empapado y fritura. Por facilidad de manejo y resultado final, se sitúan como la mejor alternativa para quienes buscan un acierto seguro. De hecho, la OCU descarta expresamente la chapata y el pan de molde fino, mientras que el resto pueden usarse con buenos resultados si se siguen los pasos adecuados.

Lo que dicen los grandes chefs

La recomendación no se queda en el ámbito del consumo doméstico. Cocineros de prestigio también han opinado sobre el asunto. Martín Berasategui apuesta por el brioche para sus torrijas, una elección que comparte Jordi Cruz. Ambos coinciden en algo fundamental y es que el pan debe comportarse como una esponja, absorber el líquido por completo y mantener firmeza al mismo tiempo. El brioche, con su textura rica y ligeramente dulce, cumple esas condiciones y aporta un extra de jugosidad. No es el pan tradicional de siempre, pero cada vez gana más terreno en las cocinas profesionales.

Al final, todo se reduce a una cuestión de textura. Ni demasiado blando ni excesivamente poroso. El pan ideal para torrijas es aquel que empapa bien, mantiene la forma y no se rompe al freír. Si se busca la opción más sencilla y eficaz, la OCU lo tiene claro: los panes especiales para torrijas son la mejor elección. Y si se quiere dar un paso más allá, el brioche que recomiendan algunos chefs puede convertirse en el aliado perfecto para lograr ese contraste entre interior cremoso y exterior dorado que hace que cada bocado merezca la pena.