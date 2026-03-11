Torrijas de vino blanco: receta tradicional fácil y llena de sabor

Las torrijas son de esos postres que te recuerdan a tu casa, a la cocina de tu abuela o a la Semana Santa. Casi todo el mundo las hace con leche, pero hay otra forma igual de rica, aunque diferente: con vino blanco. Esta versión tiene un sabor especial, como más aromático y con un toque afrutado que le da el vino. Lo mejor es que hacer torrijas de vino blanco es muy fácil. No necesitas cosas raras ni ser un experto en la cocina. Con ingredientes básicos que seguro tienes por ahí, puedes hacer un postre casero genial, ya sea para merendar o para quedar bien con tu familia.

Un postre con mucha historia, las torrijas no son algo nuevo..

De hecho, es un postre muy antiguo en España. Empezaron como una manera fácil de usar el pan duro del día anterior. En vez de tirarlo, lo remojaban en leche o vino, lo freían y ¡ listo! , un postre delicioso.

Con el tiempo, la receta cambió y cada lugar las hace a su manera. Hay familias que las hacen con miel, otras con leche con sabor y otras con vino. Y hasta hoy en día hay recetas muy creativas.

Si te animas puedes probar las torrijas caramelizadas, que tienen esa capa dorada que engancha desde el primer bocado.

Y si prefieres una opción algo más ligera porque no te apetece freír, también puedes animarte con las torrijas al horno caseras, que mantienen el sabor clásico pero con menos aceite.

Ingredientes para preparar torrijas de vino blanco

1 barra de pan del día anterior

500 ml de vino blanco

2 huevos

100 g de azúcar

1 rama de canela

piel de limón

aceite para freír

azúcar y canela en polvo para espolvorear

El pan del día anterior funciona mucho mejor porque ya está un poco más seco y absorbe el líquido sin deshacerse. Si usas pan muy fresco, las torrijas pueden romperse al manipularlas.

Cómo preparar torrijas de vino blanco paso a paso

Cortar el pan

Lo primero es cortar la barra de pan en rebanadas de unos dos o tres centímetros. Intenta que todas tengan un tamaño parecido para que se cocinen de forma uniforme.

Colócalas en una bandeja amplia para trabajar con más comodidad.

Preparar el vino aromatizado

En un cazo pon el vino blanco junto con el azúcar, la rama de canela y la piel de limón. Caliéntalo a fuego medio para que los aromas se mezclen bien.

No hace falta que hierva; simplemente deja que se caliente y luego retíralo del fuego para que se temple.

Empapar las rebanadas

Cuando el vino esté templado, moja las rebanadas de pan.

. Puedes sumergirlas directamente o verter el líquido por encima. Déjalas unos minutos para que el pan absorba el sabor. Este paso es importante porque es lo que hace que las torrijas queden jugosas por dentro.

Rebozar y freír

Bate los huevos en un plato hondo. Después pasa cada rebanada empapada por el huevo y colócala en una sartén con aceite caliente.

Fríe las torrijas hasta que estén doradas por ambos lados. Cuando estén listas, ponlas sobre papel de cocina para eliminar el exceso de aceite.

El toque final

Mezcla azúcar con un poco de canela en polvo y reboza las torrijas todavía calientes. Ese pequeño detalle es el que les da ese sabor tan característico que hace que desaparezcan de la bandeja en pocos minutos.

Otras formas de hacer torrijas

Aunque esta receta con vino blanco es bastante tradicional, hoy en día existen muchas versiones adaptadas a diferentes gustos o necesidades.

Por ejemplo, si alguien en casa no puede consumir gluten, también hay alternativas muy buenas como las torrijas sin gluten, que permiten disfrutar de este postre sin renunciar al sabor.

Además, algunas personas prefieren añadir miel, sirope o azúcar glas por encima para darles un toque extra dulce.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 35 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: aproximadamente 260–300 calorías por torrija

Tipo de cocina: española tradicional

Tipo de comida: postre dulce