Cuándo se juega el Carlos Alcaraz – Ruud de octavos de Indian Wells 2026: a qué hora empieza y canal de televisión para verlo en directo gratis

Carlos Alcaraz se tiene que ver las caras con Casper Ruud en los octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells 2026, lo que será, sin duda, un auténtico partidazo entre dos de los mejores tenistas del mundo, por lo que los aficionados de este deporte van a poder vibrar con el murciano y el noruego peleando por un billete para los cuartos. Te contamos la fecha, el horario y dónde ver por televisión en directo este encuentro.

¿A qué hora juega Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Indian Wells 2026 contra Casper Ruud?

Carlos Alcaraz sigue pareciendo imparable en estos momentos. El tenista murciano debutó en segunda ronda midiéndose a Grigor Dimitrov, al que barrió de la pista con un contundente 6-2 y 6-3. En la tercera fase del Masters 1000 de Indian Wells 2026 se tuvo que ver las caras ante un Arthur Rinderknech que le complicó algo más las cosas y el de El Palmar tuvo que remontar (6-7, 6-3 y 6-2). Ahora, en octavos de final, Carlitos va a tener que enfrentarse a otro de los mejores tenistas del momento como es Casper Ruud, por lo que el espectáculo está asegurado en California.

A lo largo de la historia del Masters 1000 de Indian Wells son pocos los tenistas españoles que han conseguido coronarse en este torneo estadounidense. El primero de ellos fue José Higueras y casi 20 años después también lo logró Álex Corretja. No hubo que esperar mucho para ver a Rafa Nadal levantar tres veces el trofeo en tierras californianas, pero hay que recordar que Carlos Alcaraz lo ha ganado en dos ocasiones y espera este año volver a reinar en el Indian Wells Tennis Garden para igualar al manacorí.

La organización del torneo que se juega en California ha programado este emocionante Carlos Alcaraz – Ruud de los octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells 2026 para este miércoles 11 de marzo, aunque podría ser en la madrugada hacia el jueves. Y es que el horario del arranque de este partidazo todavía no ha sido desvelado porque la ATP no ha hecho público el orden de juego.

Horario del partido de Carlos Alcaraz vs Ruud en Indian Wells

A nadie se le escapa que este 2026 está siendo prácticamente perfecto para un Carlos Alcaraz al que parece que le está yendo de lujo con Samuel López como entrenador tras separar sus caminos de Juan Carlos Ferrero. Carlitos comenzó el año conquistando por primera vez en su carrera el Open de Australia tras ganar a Novak Djokovic en la final. Esto le permitió ser en el más joven de la historia en ganar los cuatro Grand Slam. Por si fuera poco, unas semanas después se coronó en el ATP 500 de Doha y ahora espera destronar a Jack Draper en el Masters 1000 de Indian Wells 2026.

Este emocionante Carlos Alcaraz – Casper Ruud que corresponde a los octavos del Masters 1000 de Indian Wells 2026 se disputará este miércoles 11 de marzo. Hay que recordar que estos dos tenistas se han enfrentado en seis ocasiones y el murciano ha ganado cinco veces. La última vez que se midieron fue en 2025 en Tokio y salió victorioso el de El Palmar, mientras que el triunfo del noruego se produjo en 2024.

Dónde ver el Masters 1000 de Indian Wells 2026 y a Carlos Alcaraz en directo

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los diferentes partidos que se jueguen en este apasionante torneo que se celebra en California. Este Carlos Alcaraz – Ruud de octavos del Masters 1000 de Indian Wells 2026 se puede ver en directo por televisión mediante los canales de Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Los dos primeros están incluidos en el paquete básico de este operador privado, mientras que el tercero de ellos forma parte de un plan que habría que tener contratado, lo que se traduce en que no se podrá ver gratis por TV.

Todos aquellos seguidores del tenista murciano deben saber que van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Carlos Alcaraz – Casper Ruud correspondiente a los octavos del Masters 1000 de Indian Wells 2026 a través de la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, además de que también se podrá acceder a la web con un ordenador. La aplicación Tennis TV, que es de pago, también es una opción, ya que tiene los derechos de todos los torneos, menos de los cuatro Grand Slam.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información diaria sobre todo lo que ocurra en este Masters 1000 de Indian Wells 2026. Narraremos los partidos más importantes del tenista murciano y, obviamente, publicaremos la crónica del Carlos Alcaraz – Casper Ruud de octavos de final cuando termine el choque y también compartiremos las reacciones relevantes que se puedan producir en California.

Dónde escuchar por radio el Carlos Alcaraz – Casper Ruud del Masters 1000 de Indian Wells 2026

Por otro lado, todos aquellos aficionados que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este emocionante y decisivo Carlos Alcaraz – Ruud de octavos de final deben saber que van a poder escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE podrían hacer conexiones especiales con el Masters 1000 de Indian Wells para contar lo que esté ocurriendo en el choque del murciano.