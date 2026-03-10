Lewandowski no tiene claro si seguirá en el Barcelona: «No estoy seguro del camino que quiero tomar»

El delantero polaco Robert Lewandowski ha hablado sobre su futuro y ha dejado claro que todavía no sabe qué hará cuando termine la temporada. El jugador del FC Barcelona explicó que aún necesita tiempo para pensar qué camino quiere tomar en los próximos meses.

En una entrevista reciente, el delantero reconoció que todavía no tiene una decisión tomada. «Ahora mismo no puedo decir qué voy a hacer porque ni siquiera estoy al 50% seguro del camino que quiero tomar», comentó el futbolista. Sus palabras han generado dudas sobre si seguirá jugando en el club azulgrana o si decidirá empezar una nueva etapa en otro equipo. ￼

El contrato del jugador con el Barcelona termina el 30 de junio, por lo que en los próximos meses tendrá que decidir si continúa en el club o si busca otro destino. Lewandowski llegó al Barça en 2022 después de varias temporadas muy exitosas en el fútbol alemán, y desde entonces se ha convertido en uno de los referentes del ataque del equipo. ￼

El delantero polaco aseguró que no siente presión para decidir rápido. «Con la edad y la experiencia que tengo, no tengo que decidir ahora. Tengo que empezar a sentirlo para que sea más fácil cuando hablemos de mi futuro», así lo explica el futbolista del Barça. Según explicó en The Athletic, prefiere esperar un tiempo para pensar con calma qué es lo mejor para su carrera y para su vida personal.

Otro aspecto importante para el jugador es su familia. Lewandowski ha explicado en varias ocasiones que se siente cómodo viviendo en Barcelona, por lo que la decisión final también dependerá de cómo se sientan él y su familia en la ciudad. Al mismo tiempo, el delantero sigue centrado en ayudar al equipo durante la temporada y en competir al máximo nivel.

Mientras tanto, el club y los aficionados estarán atentos a lo que ocurra en los próximos meses. El futuro de Lewandowski es una de las cuestiones más importantes para el Barcelona, ya que el delantero sigue siendo uno de los jugadores con más experiencia y uno de los principales goleadores del equipo. Por ahora, lo único seguro es que el propio futbolista quiere tomarse su tiempo antes de decidir cuál será el próximo paso en su carrera.