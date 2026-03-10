Alcaraz: «Estoy cansado de sentir que juego contra Federer en cada ronda»

Carlos Alcaraz sufrió para vencer a Arthur Rinderknech en la segunda ronda de Indian Wells. Tras el partido, el número uno del mundo compareció en rueda de prensa para analizar su triunfo ante el tenista francés. El murciano mostró su agotamiento por ver cómo sus rivales sacan su mejor nivel cada vez que juegan contra él: «A veces me canso de sentir que juego contra Roger Federer en cada ronda», afirmó.

«Él estaba jugando su mejor tenis, diría yo, en el primer set y al principio del segundo. Para mí, fue realmente difícil. Me metí en problemas, para ser honesto, pero estoy muy contento con cómo lidié con todo lo que estaba sucediendo. Lo acepté, seguí adelante, me mantuve fuerte mentalmente y luego intenté hacer algo diferente… Creo que simplemente empecé a jugar con más solidez, esperando mis oportunidades», comenzó diciendo el español sobre el encuentro frente al francés.

Carlitos sabe que tiene que dar el máximo en cada partido porque sus rivales siempre sacan su mejor tenis cuando se enfrentan a él. «A veces me canso de sentir que juego contra Roger Federer en cada ronda. A veces parece que todos juegan a un nivel increíblemente alto. No sé si es solo una sensación mía, pero siento que siempre ocurre contra mí. Si jugaran a ese nivel en todos los partidos, deberían estar mucho más arriba en el ranking. Es algo que me preocupa y en lo que pienso cuando estoy jugando», señaló.

«Parece como si tuviera una diana en la espalda, y creo que ellos sienten que si no juegan a ese nivel no pueden ganarme, o al menos eso es lo que imagino que pueden pensar. Yo debo intentar no dejar que el rival sea agresivo o juegue a su estilo y tratar de imponer mi estilo», insistió Alcaraz sobre este asunto.

Respecto al primer set, Carlos comentó que «estaba un poco enfadado conmigo mismo, porque tuve varias bolas de break, incluso una bola de set, y no pude aprovecharlas. Sentí que había dejado escapar grandes oportunidades, y a veces es difícil aceptarlo. Pero al comienzo del segundo set él jugó a un nivel muy alto en el juego en el que me rompió el saque. Así que lo acepté, intenté mantenerme fuerte mentalmente y seguir luchando. Sabía que tendría más oportunidades y si no estaba ahí, no las podía aprovechar».

Alcaraz resta importancia a la torcedura

Carlos Alcaraz dio el susto durante el partido por una pequeña torcedura de tobillo, pero el tenista español reconoció que no fue nada y le quitó importancia: «Diría que está bien. Ahora lo revisaré con mi fisio y veremos cómo está. Pero pude correr bien, así que espero que mañana esté como si nada».