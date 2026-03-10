La AEMET alerta a estas zonas de Canarias por lo que llega: «De miércoles a domingo»

Estas zonas de Canarias estarán en alerta por lo que llega la AEMET no duda en darnos una serie de detalles de lo que está a punto de pasar en España. Será mejor que nos empecemos a preparar porque de lunes a domingo no habrá tregua, tocará estar preparados para una serie de cambios que parece que afectará de lleno a una de las zonas de España donde la estabilidad es mayor. Esta primavera está llena de sorpresas y no va a detenerse por completo, sino todo lo contrario.

Será el momento de empezar a tener en mente algunos elementos que van a ser los que nos afectarán de lleno. Estaremos muy pendientes de un cielo que puede traer importantes novedades que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver materializarse poco a poco. Canarias se sitúa en el punto de mira de una AEMET que no duda en activar una importante alerta. Será mejor que nos preparemos para una nueva borrasca porque parece que vamos a tener que sacar el paraguas en gran parte del territorio. Lo que llega es algo que nos situará de nuevo en un ambiente de lo más invernal.

De miércoles a domingo vamos a sufrir este fenómeno

Estamos iniciando una semana que ya parece que estará marcada por un giro importante de guion que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle contará y lo hará de tal forma que tocará estar pendientes de la previsión del tiempo.

Este tiempo que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada en unos días en los que parecerá que no se va a salvar nadie. Ni las islas Canarias que han sido durante todo el invierno o casi todo, un sitio en el que las lluvias no llegaban, con una nueva borrasca en mente, lo que llega es un giro radical de lo más destacado.

Tocará empezar a ver llegar esta novedad que puede convertirse en la antesala de algo más. Sin duda alguna, lo que podría pasar es algo totalmente distinto a lo esperado, sino más bien todo lo contrario. Se espera un giro radical que puede acabar siendo lo que nos dará una visión diferente de este fenómeno que puede cambiarlo todo por momentos. La AEMET no duda en activar una importante alerta.

Se activa una alerta de la AEMET en estas zonas de Canarias

Las Canarias se sitúan en el punto de mira de la AEMET ante una alerta que puede cambiarlo todo y que, sin duda alguna, nos situará en lo peor de una serie de elementos que pueden ser claves y que serán los que nos marcarán muy de cerca. Tocará prepararse de nuevo, para lo peor del invierno.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en unos días en los que el tiempo será protagonista. Tal y como nos explican desde la AEMET: «Predominio de los cielos nubosos a cubiertos en el norte de las islas montañosas, con lluvias débiles localmente moderadas. Intervalos nubosos al sur de estas islas. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, pudiendo darse heladas en cumbres centrales de Tenerife. Alisio moderado a fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en cumbres y vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve». Las alertas estarán activadas en esta comunidad ante un viento que no se detiene: «Rachas ocasionalmente muy fuertes del nordeste en cumbres y vertientes sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve».

Para el resto de España la situación no sería mucho mejor, siguiendo con los mismos expertos en esta previsión del tiempo: «Se mantendrá la inestabilidad en la Península y Baleares, con predominio de cielos nubosos o cubiertos tendiendo a abrirse claros durante la tarde en la mitad norte y suroeste peninsular. Se darán precipitaciones en el cuadrante sureste, así como en regiones del centro-este, Andalucía occidental y Pitusas, ocasionalmente con tormenta en el Mediterráneo. De madrugada también son probables los chubascos ocasionales en otras zonas de la mitad oeste, así como por la tarde en el nordeste. Es probable alcanzar intensidades localmente fuertes en las islas Pitiusas, Murcia y especialmente en la Comunidad Valenciana, con probables acumulados importantes en el sur de dicha comunidad. Se prevén nevadas con acumulados significativos en el entorno de las Béticas a una cota de 800/1000 metros, así como durante la madrugada en regiones al este de la meseta Sur y entorno del Sistema Central a cotas similares y en la Cantábrica por encima de 1200 m. En Canarias, cielos nubosos con lluvias débiles en el norte de las islas montañosas y poco nuboso o con intervalos en el resto. Bancos de niebla en prelitorales mediterráneos y entornos de montaña. Temperaturas máximas en descenso en Melilla, Cantábrico oriental y mayor parte del centro este y tercio sur peninsular, localmente notables en interiores del sureste. Ascensos en el cuadrante noroeste y norte de la meseta Sur. Mínimas en ascenso en la Comunidad Valencia y entorno de la Ibérica y en descenso en el tercio sur peninsular. Pocos cambios térmicos en el resto. Heladas débiles en montaña».