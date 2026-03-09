Cielo nuboso o cubierto en toda la provincia, con brumas y nieblas matinales y vespertinas en zonas altas. Se esperan lluvias débiles generalizadas y chubascos dispersos localmente tormentosos. Las temperaturas se mantendrán estables, con ligeros cambios. A continuación, aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: lluvia y humedad marcan la jornada

El cielo de Bilbao se despereza lento esta mañana, con una ligera bruma que se disipa a medida que avanza el día. A primera hora, las temperaturas rondan los 7 grados, pero la sensación térmica puede descender hasta los 5, creando un ambiente fresco. Sin embargo, la tranquilidad matutina se verá interrumpida por la llegada de la lluvia, que se intensificará a medida que se acerque la tarde, dejando un panorama gris y cargado.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará los 19 grados, aunque la humedad, que superará el 90%, hará que el ambiente se sienta pesado. El viento soplará suavemente del sur, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, pero sin ser demasiado invasivo. Con el sol asomando tímidamente a las 07:34 y despidiéndose a las 19:10, hoy será un día en el que la lluvia y la humedad marcarán el compás de la jornada.

Nubes grises y lluvia a la vista en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 7 grados y un cielo parcialmente cubierto, pero la situación cambiará drásticamente a medida que avance el día. A medida que el sol se eleva, la probabilidad de lluvia se incrementa, alcanzando un 95% en la tarde-noche, mientras el viento sopla del sur a una velocidad de 10 km/h.

La transición entre la mañana y la tarde será notable, con un descenso térmico que llevará la sensación a niveles de 6 grados. La humedad, que puede llegar hasta el 95%, hará que el ambiente se sienta pesado. Con la lluvia a la vista y el viento en aumento, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien para enfrentar este día cambiante.

Guecho: ambiente fresco y lluvioso hoy

El día amanece en Guecho con un cielo que se presenta parcialmente nublado, mientras el sol asoma a las 07:35. La temperatura mínima ronda los 7°C, pero la sensación térmica puede descender hasta ese mismo valor, creando un ambiente fresco. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia se mantiene en un 95% para la tarde-noche, por lo que es recomendable llevar paraguas. La humedad relativa alcanzará un 90%, lo que hará que el ambiente se sienta pesado.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nublado y la temperatura máxima alcanzará los 17°C, aunque la sensación térmica podría ser similar. El viento soplará del sur a una velocidad media de 5 km/h, sin ráfagas fuertes que puedan incomodar. Con la puesta del sol a las 19:10, Guecho disfrutará de unas 11 horas de luz, pero es mejor prepararse para un final de jornada lluvioso.

Santurce: cielo variable y ambiente apacible

El tiempo se presenta estable, con un cielo que alternará entre nubes y claros a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 18 grados y aunque hay una alta probabilidad de lluvia por la tarde-noche, la mañana se mantendrá tranquila y sin precipitaciones.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas, ya que el ambiente será apacible y el viento soplará suavemente. Aprovecha para salir y disfrutar de lo que ofrece la jornada.

Cielos cubiertos y lluvia por la tarde en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos cubiertos y una temperatura fresca que ronda los 6 grados, creando un ambiente algo gris. A medida que avance el día, la situación se tornará más complicada, ya que se espera que la probabilidad de lluvia aumente considerablemente por la tarde, alcanzando su punto máximo en la noche, con temperaturas que no superarán los 19 grados. Es recomendable llevar un paraguas y vestirse en capas, ya que la sensación térmica puede ser más baja de lo que indica el termómetro.