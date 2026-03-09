Dimite la concejal de Igualdad de un pueblo de Granada tras ser condenada por agredir a una vecina

La concejal de Igualdad de Pinos Puente (Granada), Margarita Álvarez (IU), ha presentado su dimisión por «motivos personales» después de haber sido condenada por agredir a una vecina, según han informado fuentes municipales consultadas por Europa Press.

PSOE y Vox, en la oposición en este municipio del área metropolitana de Granada, habían solicitado la semana pasada la dimisión de la edil tras conocerse la sentencia de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Granada, que la condenaba al pago de un multa de 1.620 euros, una orden de alejamiento y una indemnización de 3.853 euros.

Actualmente, IU gobierna el Ayuntamiento de Pinos Puente en coalición con el PP y Unión Independiente del Municipio de Pinos Puente tras la moción de censura del pasado mes de diciembre, que dio lugar a este tripartito.

Tras ese acuerdo de gobierno, la dirección de IU abrió un expediente informativo tanto a la propia Álvarez, que ahora abandona sus funciones en la corporación municipal, como al alcalde, Iván Fernández, ambos integrantes del grupo municipal de la formación de izquierdas. La concejal dimitida deberá ser sustituida por otro integrante de la candidatura con la que IU concurrió a las elecciones municipales de 2023.

La dirección provincial de IU en Granada ya había señalado a finales de noviembre que adoptaría las medidas correspondientes si se dictaba una sentencia condenatoria. En aquel momento se conoció que la Fiscalía solicitaba para Álvarez dos años de prisión por la presunta comisión de un delito de lesiones contra una vecina. La víctima sostuvo que la concejal intentó impedir que su hija testificara en contra de sus hijos, menores de edad, en un juicio por agresión sexual en el que resultaron condenados.

En el juicio, que se celebró en varias sesiones a principios de febrero, la víctima motivó la agresión en que las acusadas habrían tratado de impedir