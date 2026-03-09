‘La Reina del Flow’: ¿a qué hora se estrena la parte 3 de la temporada 3 de la serie?

El mes de marzo ha aterrizado de manera oficial y promete ser una montaña rusa de emociones para los fans de La Reina del Flow. Tal y como hemos explicado ya en varias ocasiones, la ficción volvió al catálogo de Netflix después de varios años de ausencia. La idea original era que la serie concluyese en su segunda temporada, pero el amor de los fans superó cualquier barrera y los altos cargos de Caracol TV se pusieron manos a la obra para crear la ansiada tercera temporada. Nuevos episodios que han sido publicados este año en la plataforma de pago. ¡ALERTA DE SPOILERS!

Los espectadores de España han tenido la oportunidad de ver, hasta la fecha, los 40 primeros capítulos. Una serie de entregas que, entre otras cosas, nos ha permitido ver cómo la relación entre Sky y Charly Flow ha adquirido tintes muy cercanos. Asimismo, afortunadamente, hemos podido ver cómo Yeimy ha abandonado su paso por la selva. Tras haber estado encerrada en la casa de Mike Rivera, que ya salió de la cárcel, la protagonista también pudo escapar. Pues, estaba secuestrada junto a Irma, el Huracán. Podría decirse que la normalidad ha vuelto a Soul and Bass y a la vida de nuestros protagonistas. Pero, nada más lejos de la realidad.

¿A qué hora se estrenan los episodios de la parte 3 de ‘La Reina del Flow’?

La tercera temporada de La Reina del Flow ha llegado a Netflix dividida en tres tandas. Los primeros capítulos fueron emitidos en el mes de enero y sirvieron como una primera toma de contacto con el público después de tantos años. Pero, como era de esperar, la acogida fue bastante positiva. 19 entregas que no dejaron indiferente a nadie y donde se pudo comprobar lo mucho que había cambiado la vida de nuestros protagonistas.

La segunda tanda de capítulos llegó en el mes de febrero y lo hizo para dar forma a la serie hasta el episodio 40. Pero, las emociones continúan este mes de marzo. Y es que, la última parte de la temporada se estrena de manera oficial este próximo 10 de marzo. Tras esto, no habrá más lanzamientos. Pues, será ahora cuando veremos cómo concluye la producción colombiana.

Tal y como se ha podido saber, los nuevos capítulos estarán disponibles en Netflix España a partir de las 09:00h (hora antes en las islas Canarias). Por lo tanto, en cuestión de horas podremos seguir disfrutando de esta cautivadora novela. La temporada concluye con 65 entregas; por lo tanto, se lanzarán de golpe 25 episodios. El final de una travesía que promete emocionar a todos y donde se podrá ver qué sucederá con los personajes.

Mike Rivera y su equipo, no paran de hacerle la vida imposible a nuestros queridos protagonistas. Sky, por su parte, se ha visto en la obligación de dejar de lado sus sentimientos por Charly Flow. Además, la relación de Erick e Irma no está atravesando su mejor momento. Pero, si hay una trama clave, es la de Yeimy Montoya que, por lo que parece, vivirá un trágico desenlace.