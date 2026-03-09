El «indice del miedo» de EEUU cae un 11% tras arrancar el día a niveles del inicio de la guerra de Ucrania

El índice de riesgo VIX (conocido como el «índice del miedo» de Wall Street) ha experimentado esta mañana una notable caída del 11%, cuando esta mañana ha comenzado la cotización en los niveles del inicio de la guerra de Ucrania en febrero de 2022.

En aquel entonces, el VIX se disparó rápidamente por encima de los 30-35 puntos (incluso tocando picos cercanos a 37-38 en los días más intensos del inicio del conflicto), reflejando el pánico inicial ante la incertidumbre geopolítica en Europa y sus efectos en energía, commodities y cadenas de suministro globales.

Este lunes, tras varios días de alta tensión, especialmente por la escalada en Oriente Medio con participación directa de EEUU, Israel e Irán, el VIX abrió en niveles elevados —superando los 35 puntos en algunos momentos— pero ha corregido fuertemente a la baja durante la sesión matutina, antes del anuncio de Trump.

Cae el petróleo y suben las bolsas

Por su parte, el índice bursatil S&P 500 de EEUU, compuesto por la 500 empresas más grandes de EEUU, acaba de subir un 1,5% después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, declarara a la cadena de televisión CBS que la guerra con Irán estaba «prácticamente terminada».

Igualmente, los fabricantes de chips ha subido, impulsando el Nasdaq 100 casi un 1%. El crudo estadounidense cayó a alrededor de 90 dólares en las operaciones posteriores a la liquidación.

Asimismo, el precio del petróleo ha caído en las operaciones posteriores al anuncio de Donald Trump a la CBS.

El anuncio de Trump se ha producido después de que el crudo superara los 100 dólares por barril en medio de una interrupción casi total del tráfico a través del Estrecho de Ormuz.

El West Texas Intermediate llegó a cotizar a un mínimo de 81,19 dólares por barril, tras haber subido hasta un 31 % durante la sesión asiática. Al mediodía de la jornada bursátil estadounidense, los futuros ya habían perdido la mayor parte de esas ganancias, ya que varios líderes mundiales manifestaron su disposición a buscar soluciones creativas para mitigar el impacto de la oferta.