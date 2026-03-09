El despacho de Abogados Blas de Lezo ha comprado 190 metros cuadrados de oficinas en Barcelona a la promotora inmobiliaria Inbisa. Se trata de una operación estratégica para la firma especializada en derecho marítimo y comercio internacional puesto que el edificio se encuentra cerca del aeropuerto y del centro de actividades logísticas del puerto.

En pleno contexto geopolítico marcado por la guerra de Irán, resulta clave la compra de una sede como la catalana por parte de un despacho especializado en comercio internacional y con oficinas propias en España, Inglaterra y Argentina.

El edificio está ubicado en el parque empresarial Mas Blau de El Prat de Llobregat (Barcelona) y en total suma más de 6.500 metros cuadrados de oficinas diáfanas, parking, zonas ajardinadas, gimnasio, cantina y pista de pádel.

Los abogados tras la compra compartirán espacio con otras empresas como Volkswagen, Borregaard Ibérica, Esprinet Ibérica, Atlantic Forwarding Spain, IFM Electronic, Indigo.

En 2023, Inbisa también vendió 1.110 metros cuadrados en el mismo edificio a la propia Generalitat de Cataluña, concretamente al Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC).

La oficina se encuentra ubicada en el centro logístico de Barcelona y desde el despacho aseguran que es un gran activo para su empresa que manda un claro mensaje a sus clientes: «Estamos cerca de ellos y en su núcleo de operaciones»

Un edificio de «alto valor»

El edificio Inbisa de Mas Blau cuenta con el elemento diferencial de que ofrece oficinas en régimen de propiedad horizontal y combina esta modalidad con espacios arrendados, lo que permite una gestión más flexible y, según explican desde Inbisa, «más adaptada a las necesidades del mercado».

Según Albert Martí, Director Comercial de la Territorial Este de la promotora, «alcanzar un nivel casi pleno de comercialización en venta en un edificio como éste es un hito que refleja la confianza del mercado en nuestros proyectos y en nuestra capacidad para desarrollar activos inmobiliarios de alto valor».

Asimismo, considera que «este resultado responde a una propuesta basada en la calidad constructiva, la seguridad contractual y un perfil de ocupantes consolidado».

Sólo queda una oficina en alquiler

Martí añade que con esta operación, Inbisa ha logrado comercializar prácticamente la totalidad de las oficinas que ofrecía en régimen de venta en el edificio, «quedando únicamente una oficina que actualmente se encuentra en régimen de alquiler».

Sobre este espacio, subraya que se está gestionando activamente «con el objetivo de formalizar su venta en rentabilidad», en línea con su estrategia de puesta en valor del activo y «la demanda existente por este tipo de producto».

Con esta operación, INBISA refuerza el posicionamiento del Edificio INBISA Mas Blau como un activo de referencia en el mercado de oficinas del Baix Llobregat y consolida su papel como promotor y gestor de activos inmobiliarios de alta calidad, estratégicamente ubicados y orientados a generar valor sostenido para inversores y usuarios finales.