Mucho «No a la guerra», pero la única que se forra con la guerra es Hacienda
Resulta que el «No a la guerra» con el que el Gobierno de España pretende encontrar la piedra filosofal para invertir su descenso en las encuestas no ha venido acompañado de un plan para paliar los efectos que el conflicto puede provocar en el bolsillo de los ciudadanos. Dice el Ejecutivo que está «monitorizando» la situación, pero el tiempo pasa y no ha hecho todavía nada. A precios más altos todos perdemos, menos Hacienda, que recauda más.
Así que menos cuentos, Pedro Sánchez, y más preocuparse por las cuentas de los españoles. Porque rebajar el IVA es una acción necesaria y perfectamente asumible por el Gobierno, que no puede hacer negocio con el alza de precios. Y ya de paso que deflacte la tarifa del IRPF, porque de esta crisis, como de todas las anteriores, quien hace caja es Hacienda. Así que menos pancartas y menos impuestos, porque abrazarse al «No a la guerra» y forrarse con la guerra es un soberbio ejercicio de hipocresía. La misma hipocresía fiscal que el Gobierno socialcomunista lleva practicando desde que Pedro Sánchez pisó la Moncloa. Porque el colmo sería que nos dijeran que no bajan el IVA energético ni deflactan la tarifa del IRPF porque la culpa de todo la tiene Donald Trump.