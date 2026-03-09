Mucho «No a la guerra», pero la única que se forra con la guerra es Hacienda

Resulta que el «No a la guerra» con el que el Gobierno de España pretende encontrar la piedra filosofal para invertir su descenso en las encuestas no ha venido acompañado de un plan para paliar los efectos que el conflicto puede provocar en el bolsillo de los ciudadanos. Dice el Ejecutivo que está «monitorizando» la situación, pero el tiempo pasa y no ha hecho todavía nada. A precios más altos todos perdemos, menos Hacienda, que recauda más.

Por eso la propuesta del PP de rebajar el IVA energético al 10% no es que sea lógica, sino que el Gobierno ya está tardando en anunciarla. Porque si Sánchez se queda en el puro eslogan para arañar un puñado de votos y no hace nada por salir en defensa de los españoles —que ya están pagando más por la gasolina, el gas o la luz— se demostrará que todo es una operación de propaganda. Porque en este tipo de conflictos siempre pierden los mismos —los consumidores— y gana el Fisco, porque en situaciones de crisis como esta, quien se forra es quien recauda.