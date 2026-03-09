El precio de la luz marcará este martes su mayor precio desde febrero pasado al alcanzar los 136,86 euros por megavatio hora (€/MWh). El precio de la luz se ha disparado desde el inicio de la guerra de Irán l 1 de marzo en 122,3 €/MWh, un 843%. Esto significa que el precio de la luz ya casi triplica el que marcó el Gobierno de Pedro Sánchez para bajar el IVA de la luz en 2022, durante la invasión de Ucrania por Rusia y que también generó una crisis energética mundial con alzas de los precios de la luz, gas y combustibles.

El Gobierno accedió a regañadientes a bajar el IVA de la luz tras la guerra de Ucrania y decidió volver a subirlo al 21% si el precio en el mercado mayorista bajaba de los 45 €/MWh.

En estos momentos, diez días después del inicio de la guerra de Irán, el precio de la luz en el mercado mayorista ha subido 122 €/MWh. El 28 de febrero el precio de la luz fue de 14,50 €/MWh, mientras que este martes será de 136,8 €/MWh. A lo largo de este martes se verán así máximos de 250 euros/MWh entre las 21.00 y las 23.00 horas, mientras que habrá mínimos de 94,91 euros/MWh entre las 14.00 y las 15.00 horas.

También el precio del gas está por encima del precio que marcó el Gobierno para la llamada excepción ibérica, el tope del precio del gas que se utiliza para generar electricidad. En estos momentos, el uso de gas para generalizar electricidad se ha disparado este mes.

Ante el incremento de los precios de la energía, el PP ha anunciado este lunes que propondrá en el Congreso rebajar el IVA de la energía al 10% y suprimir el Impuesto a la Generación Eléctrica, que eleva la factura un 7%. «Todas las medidas juntas suponen para un hogar medio (con dos adultos y dos hijos) un ahorro de unos 75 euros al mes, casi 900 euros al año», señalan fuentes del PP.

El precio mayorista de la luz, el pool se determina mediante una subasta, en la que un algoritmo casa las ofertas de las compañías productoras de electricidad con las órdenes de compra, ordenándose de la más barata a la más cara y el importe final viene determinado por la oferta más cara.

Todo ello hace que el precio oscile mucho en función de si, por la demanda prevista, en cada determinado momento se van a usar fuentes de energía que usen combustibles fósiles -como el gas natural-, más caras, o las renovables, más baratas.

Al precio del mercado mayorista de la electricidad hay que sumar los costes fijos existentes para el consumidor eléctrico por peajes, cargos y ajustes de sistema.