Tormenta perfecta -de momento- en el precio de la luz para los consumidores más pobres, los que están sujetos a la tarifa regulada de la electricidad. Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva sobre Irán, la noche del 1 de marzo, el precio del gas se ha disparado un 65%. Pero no sólo, porque, además, el consumo de gas natural para generar electricidad en los ciclos combinados se ha disparado un 48% desde el 1 de marzo sobre el mismo periodo del año anterior. Esto implica que el precio de la luz en el mercado mayorista, el que marca la factura mensual, va a subir.

De acuerdo con los datos diarios de Red Eléctrica, gestor del sistema, hasta el sábado 7 de marzo se habían consumido 685 GWh de gas en generar electricidad, cifra similar a la nuclear. Es un 48,7% más que en marzo de 2025 y acaba con las míseras cifras de consumo de gas de febrero, mes dominado por la hidráulica y la eólica por las fuertes lluvias y vientos.

En febrero, el consumo de gas para generar electricidad cayó un 40%, lo que motivó que el precio de la luz fuera excepcionalmente bajo. Fue el segundo más barato desde que hay registros, 16,41 euros por megawatio hora (€/MWh).

La situación ha cambiado en marzo y el consumo de gas se ha disparado. A esto hay que sumar lo que ha subido el precio de los futuros del gas por la guerra. El TTF holandés, de referencia en Europa, se ha revalorizado un 65% desde el inicio de la guerra de Irán.

El resultado de estas circunstancias es que los clientes que están adscritos a la tarifa regulada van a ver cómo sube el precio de la electricidad en la factura a final de mes. El precio medio de la luz en el mercado mayorista el 1 de marzo fue de 15 €/MWh. El 2 de marzo, 18,36 €/MWh. El 3 de marzo ya fue de 28,43 €/MWh. El 4 de marzo subió a 56,51 €/MWh. El 5 de marzo marcó 90,14 €/MWh. El viernes 6 de marzo se situó en 62,25 €/MWh, y el sábado 7 de marzo, 62,57 €/MWh, cifra elevada para un sábado de marzo. La media de febrero fue de 16,41 €/MWh.

Además, llueve sobre mojado para los ciudadanos abonados a la tarifa regulada. Porque el año pasado pagaron 3 euros más al mes en la factura de la luz por las medidas de refuerzo impuestas por Red Eléctrica para evitar otro apagón como el del 28 de abril de 2025.

Así lo señala la consultora PwC en un reciente informe sobre el impacto de estas medidas antiapagón de Red Eléctrica. Según la consultora, el coste es de 3 euros al mes, lo que supone un incremento de la factura de 36 euros anuales. Entre esas medidas está una mayor implicación del gas para generar electricidad y garantizar el suministro eléctrico.

«El incremento de los costes de servicios de ajuste ha repercutido en los consumidores acogidos al PVPC, entre los que se incluyen a los consumidores vulnerables, quienes han experimentado un incremento del 125% de coste medio que se les repercute por el sobrecoste de restricciones a raíz de la Operación Reforzada, lo que ha supuesto una subida de 3 euros de media al mes (en torno a 10 céntimos diarios), equivalente a unos 36 euros anuales», señala el informe.