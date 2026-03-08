La Bolsa de Hungría está descontando una caída electoral del Fidesz y, por ende, que Viktor Orbán va a dejar de ser presidente del país. En concreto, aquellas empresas que se encuentran más cerca del Gobierno están teniendo unos rendimientos peores que las que tienen mayor vinculación con la oposición, algo que parece mostrar que los inversores están apostando por una derrota electoral del Ejecutivo en los comicios del próximo 12 de abril.

Fuentes conocedoras de la Bolsa húngara explican a OKDIARIO que entre las empresas «no alineadas con Orbán» se podrían encuadrar al banco OTP, a Magyar Telekom (empresa de telecomunicaciones) y a la farmacéutica Richter Gedeon.

Por otro lado, entre las empresas que «sí tienen vínculos con Orbán» están 4iG, dedicada al espacio y la defensa; Opus Global, cuya actividad es la construcción de infraestructuras; y el grupo Pannonia, que se dedica a diversas actividades como la construcción, el sector de los seguros o la energía.

Valores no alineados con el Gobierno

De entre el primer grupo de empresas magyares, el banco OTP lleva una revalorización del 25,3% en los últimos seis meses, con ligeras caídas en las últimas semanas, pero aún en tendencia alcista.

Por otro lado, el precio de las acciones de Magyar Telekom se ha incrementado en un 7,3% en el último semestre. En este caso, también ha habido unas ligeras correcciones en marzo, pero tras grandes subidas a finales de febrero.

Por último, entre las no afines a Orbán está la farmacéutica Richter Gedeon, la cual se ha revalorizado en la Bolsa húngara cerca del 15% en el último medio año, con una tendencia alcista que comenzó a principios de este año.

Valores alineados con el Gobierno

En el segundo grupo de empresas de Hungría están las más cercanas al Ejecutivo del Fidesz. Por ejemplo, la empresa del sector de la Defensa 4iG. Si bien esta empresa se ha revalorizado más del 52% en Bolsa en el último semestre, sus subidas se explican por el arrastre del sector en Europa.

Sin embargo, si se compara con un homólogo, como podría ser Indra en España, la situación no es tan positiva. En ese mismo período, el precio de las acciones de la española se ha incrementado un 79%, casi 30 puntos porcentuales más. Es más, desde noviembre de 2025, 4iG está inmersa en una tendencia bajista notable, pese al optimismo de la Defensa en el continente.

Por otro lado, está Opus Global, el cual ha caído en los mercados un 7,35% en el último semestre, rompiendo con los datos positivos de todas las anteriores. Esto sucede, además, en un momento en el que Hungría ha sufrido cotas de inflación más elevadas que la eurozona.

Por último, Pannonia se ha revalorizado alrededor de un pobre 4% en los últimos seis meses, también a pesar de los grandes incrementos de precios del forinto húngaro.

La caída de Orbán en Hungría

Es decir, las Bolsas están apostando por la caída de Orbán. Si esto sucede, Hungría se acercaría a postulados más europeístas, algo que podría cambiar por completo la posición del país dentro de la Unión Europea, especialmente con respecto a la guerra de Ucrania.

El partido de la oposición se compone de un batiburrillo de ideologías, desde la derecha convencional hasta posiciones considerablemente izquierdistas, que convergen en la idea de que es necesario un cambio. Por primera vez en mucho tiempo, la alternativa se ve con posibilidades de derrotar a Orbán.