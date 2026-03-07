El PP denuncia la estrategia de Sánchez con Irán: «Quiere tapar las miserias de su Gobierno»

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha cargado este sábado contra Pedro Sánchez al señalar que el presidente no tiene intención de ofrecer una posición clara sobre el conflicto con Irán, sino todo lo contrario: explotar la crisis internacional para desviar la atención de sus problemas domésticos. «Estamos sufriendo unas semanas realmente duras donde la reputación internacional de España se ve herida, dañada por un presidente del Gobierno que tiene que buscar enemigos en el exterior para tapar las miserias del interior de su propio Gobierno», ha dicho el dirigente político.

Durante un discurso de clausura de un acto con motivo del Día Internacional de la Mujer en Cartagena, Tellado ha denunciado que el Gobierno de Sánchez «ha abandonado a nuestros aliados a su suerte» y que cuando maneja el ‘No a la guerra’ en realidad está diciendo «no a la democracia».

«Nosotros somos la alternativa a este Gobierno y tenemos que trabajar para darle a España un gobierno mejor, un gobierno centrado en lo importante», ha defendido.

El secretario general del Partido Popular también se ha referido a las políticas de igualdad del Gobierno, iniciativas que, en opinión del dirigente del PP, están causando «un daño tremendo a la mujer y a la igualdad en nuestro país».

Así, Tellado ha enumerado las distintas leyes que ha aprobado el Gobierno y que han afectado a la mujer y a la bandera del feminismo en España. «Es el Gobierno de la ley del solo sí es sí, esa ley que ha beneficiado finalmente a cerca de 1.000 depredadores sexuales. Es el gobierno del escándalo de las pulseras defectuosas para los maltratadores, que ha dejado desprotegidas a muchas mujeres que tenían órdenes de alejamiento de sus maltratadores», ha dicho.

En este sentido, ha recordado que el gobierno socialista que se autoproclama como feminista utilizó las administraciones públicas «para enchufar a prostitutas» que estaban al servicio de determinados ministros del Gobierno de España. «Es el Gobierno de los audios. Hemos escuchado a socialistas que se repartían mujeres como si fuesen mercancía. Es el gobierno del rosario de casos de acoso sexual. Es el Gobierno al que se le ha caído la careta y debajo de ella solo ha quedado el rastro de un cinismo, de sus delitos y de ejemplos de desvergüenza que desde luego debemos erradicar de la política española», ha señalado.