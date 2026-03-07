El pueblo con montaña y mar más bonito de España: gastronomía única y paisajes de cuento para desconectar

España está llena de rincones espectaculares para una escapada de fin de semana, pero pocos desprenden el encanto de este pueblo con mar y montaña ubicado en la desembocadura de las rías de Tina Menor y Tina Mayor. El contraste visual es impresionante, con el azul del mar Cantábrico a un lado y el verde de los Picos de Europa al otro. Su casco antiguo, declarado Conjunto Histórico-Artístico, es un museo al aire libre, con el castillo del Rey, una fortaleza de origen medieval, como principal emblema.

La gastronomía es otro de sus grandes atractivos. Aquí la cocina nace de pescados y mariscos del Cantábrico, carnes de ganadería y productos de la huerta. Uno de los platos más icónicos es la marmita barquereña, un guiso tradicional elaborado con bonito y patatas. San Vicente de la Barquera no es sólo un lugar que se ve: es un lugar que se vive. Y quizá por eso se ha convertido en el mejor destino para quienes buscan desconectar y relajarse.

San Vicente de la Barquera, un pueblo con mar y montaña

#cantabria #planesenfamilia #planesenfamiliayrutas #travel #viajar #viajes #escapadas #vacaciones ♬ sonido original – @planes.en.familia @planes.en.familia Qué ver en San Vicente de la Barquera en 1 día ✅El Puente de la Maza es el más famoso de San Vicente de la Barquera. Consta que fue construido entre los siglos XV y XVI por orden de los Reyes Católicos y tiene una longitud de 500 metros que es sustentada por 28 arcos de medio punto, aunque llegó a tener un total de 32. ✨Cuenta la tradicción popular que si pides un deseo y cruzas el puente aguantando la respiración, éste se cumplirá, por eso se conoce también como el Puente de los Deseos. ✅Playas de San Vicente de la Barquera Las playas de El Rosal, El Tostadero o de La Maza. ✅Castillo del Rey Las vistas desde el castillo son impresionantes. ✅Torre del Preboste Torreón ubicado en plena Puebla Vieja y levantado en el siglo XIII, se encuentra adosado a la antigua muralla. ✅Más imprescindibles para ver: Palacio de la Familia Corro (Ayuntamiento), Convento de San Luis, Hospital de la Concepción, la Iglesia de Santa María de los Ángeles, Santuario de la Barquera y el Faro Punta de la Silla. ⁉️Lo conocías? Lo has visitado? 🔓Guarda para cuando quieras ir. 📲Comparte con quien quieras. #sanvicentedelabarquera

«Situada en la costa occidental de Cantabria San Vicente de la Barquera es un municipio que en sus apenas 41 kilómetros cuadrados aúna todos los valores y atractivos de la España Verde: un destacado patrimonio monumental, gran importancia histórica, un excepcional medio natural, una reconocida gastronomía y una profunda tradición popular que se refleja en sus diversas manifestaciones festivas y artísticas.

Su puerto pesquero, sobre el que ha girado el desarrollo de esta villa continúa siendo uno de los más importantes de la región. El turismo y los servicios son en la actualidad la principal actividad económica del municipio, conformando una amplia y atractiva oferta para los visitantes. San Vicente de la Barquera se encuentra en pleno corazón del Parque Natural de Oyambre, un espacio natural protegido de gran valor ecológico integrado por rías, acantilados, playas, dunas praderías y bosques que albergan una fauna y flora de gran importancia», detalla el Ayuntamiento de la localidad.

La historia de San Vicente de la Barquera se remonta al siglo XIII, cuando Alfonso VIII la fundó como puerto comercial del mar Cantábrico. Actualmente, conserva su esencia más tradicional, integrando el legado medieval con la vida rural y marinera que le define. A diferencia de otros municipios de la costa que han perdido su encanto debido a la masificación, éste ha sabido crecer manteniendo su autenticidad.

Patrimonio y naturaleza

En el casco antiguo se encuentran los principales monumentos de la localidad, como el Castillo del Rey, de origen medieval. Se encuentra sobre un promontorio y ofrece unas vistas extraordinarias del mar Cantábrico. Por su parte, la iglesia de Santa María de los Ángeles, de estilo gótico y declarada Bien de Interés Cultural, alberga una colección de retablos y sepulcros muy valiosa.

El Parque Natural de Oyambre, situado entre San Vicente de la Barquera y Comillas, es un espacio protegido donde conviven praderas, playas, marismas y dunas. Es un espacio estupendo para pasear y disfrutar de la calma del paisaje. Hay varios miradores que ofrecen unas vistas panorámicas impresionantes de la costa con los Picos de Europa como telón de fondo.

Muchas personas llegan a San Vicente de la Barquera atraídas por sus playas. La playa de Merón es ideal para practicar surf o simplemente para relajarse en un entorno privilegiado. Mientras, la playa de Oyambre, con su carácter virgen, destaca por su belleza natural.

En definitiva, este pueblo con mar y montaña es un destino que combina historia, cultura, naturaleza y gastronomía, ofreciendo una experiencia ideal para descubrir la esencia más auténtica del norte de España.